Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP2 devam ediyor . . .
Canlı takip et
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
Biletler
11 Eki
Yarış:
15 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
Biletler
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
27 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
35 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
48 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
69 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
76 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

F1 takım patronları "iyi insan" Domenicali'yi CEO'luk için destekliyor

paylaşım
yorumlar
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Formula 1 takım patronları, Chase Carey'den sonra CEO pozisyonu için Ferrari'nin eski takım patronu Stefano Domenicali'nin doğru isim olduğunu düşünüyorlar.

Domenicali henüz resmi olarak duyurulmasa da, gelecek seneden itibaren onun Carey'nin yerine Formula 1 CEO'su olması bekleniyor.

2014'te Ferrari'den ayrıldıktan sonra Domenicali birçok görev aldı ve şu anda Lamborghini'nin CEO'su konumunda.

Red Bull'un takım patronu Christian Horner, "Stefano hakkındaki haberler, oldukça gizli oldu. Bu görevi alırsa, spor için harika olur. O, Ferrari takım patronuyken kendisine karşı çalıştığım iyi insanlardan birisi."

"O dürüst, yarışçı, rekabeti seven birisiydi ve bu işi iyi biliyor. Açıkçası son senelerde hayatını F1'in dışındaki ticari dünyada geçirdi. Lamborghini'de harika iş çıkardı. Onun F1'e büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum." dedi.

İlgili içerik:

Horner, başka bir Ferrari geçmişine sahip kişinin F1'in başına geçmesinden endişe duymadıklarını söyledi.

Horner, "Sporun zirvesine bakıp Jean Todt, Ross Brawn ve Stefano Domenicali'yi gördüğünüzde 90'ların ortasındaki ya da 2000'lerin başındaki Ferrari aklınıza gelebilir ancak bu bireylerden hiçbirisinin Ferrari'ye karşı eğiliminin ya da sevgisinin olacağını söyleyemezsiniz. Stefano'nun bu görevi alması halinde tamamen tarafsız olacağından eminim."

"O, iyi bir aday olur. O, harika bir isim ve 2010 ile 2012 şampiyonluklarında onunla kafa kafaya mücadele ettik. O, her zaman aşırı dürüst oldu. Tam bir centilmendi ve spor için, Liberty için büyük katkı sağlayacak. Gerekli bilgiye sahip. Sporun ilerlediği bu dönemde çok şey katacağını düşünüyorum." dedi.

 

Porsche günlerinden Domenicali'yi iyi tanıyan McLaren takım patronu Andreas Seidl da bu gelişmeden mutlu olduğunu söyledi.

Seidl, "Chase bırakmaya karar verdiğinde ya da artık bu kadar çalışmanın yeterli olduğunu düşündüğünde, Stefano kesinlikle harika bir seçim olacaktır. Onun bu görevi almasını tam olarak destekleriz."

"Stefano ile Porsche'deki dönemimde birlikte, özel bir proje üzerinde çalıştık. O projede çalışırken, Stefano bana deneyimi ile çok yardımcı oldu."

"Onu sadece çok farklı işlerde edindiği deneyim yüzünden değil, bir birey, bir karakter ve tutkulu bir motor sporları çalışanı olması nedeniyle çok iyi değerlendiriyorum."

"Mugello pistini işletmesi, Ferrari'de takım patronluğu dahil farklı işler yapması, Lamborghini CEO'su olması gibi geçmişiyle, onun harika bir tercih olacağını düşünüyorum." dedi.

Renault takım patronu Cyril Abiteboul da, Domenicali'nin Lamborghini'deki görevinin, Aston Martin ve Alpine gibi markaların spora girdiği dönemde büyük katkı sağlayacağını düşünüyor.

Abiteboul, "Böyle bir şey olacaksa, Stefano bu pozisyonda çok şey sunabilir."

"O, spor hakkında çok iyi bilgiye sahip, sporun üreticileri nasıl destekleyebileceğini iyi biliyor. Lamborghini F1'de değil ancak muhtemelen onların neden F1'de olmadığını biliyor, bu açıdan sporla alakalı farklı bakış açılarına sahip."

"İhtiyacımız olan şey, her zaman olduğu gibi çok güçlü yönetim. Attığımız adımlar hakkında çok kötümser olmadan, ister Chase devam etsin, isterse onun yerine başka birisi gelsin, görüşmemiz gereken çok fazla konu var."

"Çok güçlü, adanmış, sporu iyi bilen ve etrafında güçlü insanların olduğu birisine ihtiyacımız var. Umarım Chase burada kalır çünkü onun daha çok katkı sağlayabileceğini düşünüyorum." dedi.

Renault, Alonso'yu "çekim gününde" piste çıkarmayı planlıyor

Önceki haber

Renault, Alonso'yu "çekim gününde" piste çıkarmayı planlıyor

Sonraki haber

Horner: "F1, ters gridli sıralama yarışlarını şampiyona dışı yarışlarla denemeli"

Horner: "F1, ters gridli sıralama yarışlarını şampiyona dışı yarışlarla denemeli"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Adam Cooper

Çok Okunanlar Bugün

Rusya GP 1. antrenman: Bottas, Ricciardo'nun önünde lider!
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

Rusya GP 1. antrenman: Bottas, Ricciardo'nun önünde lider!

Resmi: Domenicali, Formula 1'in yeni CEO'su oldu!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Domenicali, Formula 1'in yeni CEO'su oldu!

Renault, Alonso'yu "çekim gününde" piste çıkarmayı planlıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Renault, Alonso'yu "çekim gününde" piste çıkarmayı planlıyor

Red Bull: "Verstappen ve Newey, 2021'de takımda kalacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull: "Verstappen ve Newey, 2021'de takımda kalacak"

Marko: "Şampiyonluk şansımız bitti"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Şampiyonluk şansımız bitti"

F1 pilotları, ters gridli yarışlarda galibiyet değerinin düşmesinden korkuyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1 pilotları, ters gridli yarışlarda galibiyet değerinin düşmesinden korkuyor

Vettel, Hamilton'ın Schumacher'in rekorunu kırmasıyla ilgili "karmaşık" duygulara sahip
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, Hamilton'ın Schumacher'in rekorunu kırmasıyla ilgili "karmaşık" duygulara sahip

Horner: "F1, ters gridli sıralama yarışlarını şampiyona dışı yarışlarla denemeli"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Horner: "F1, ters gridli sıralama yarışlarını şampiyona dışı yarışlarla denemeli"

Son Haberler

Resmi: Domenicali, Formula 1'in yeni CEO'su oldu!
F1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Domenicali, Formula 1'in yeni CEO'su oldu!

Horner: "F1, ters gridli sıralama yarışlarını şampiyona dışı yarışlarla denemeli"
F1 Formula 1 / Son dakika

Horner: "F1, ters gridli sıralama yarışlarını şampiyona dışı yarışlarla denemeli"

F1 takım patronları "iyi insan" Domenicali'yi CEO'luk için destekliyor
Haber video
F1 Formula 1 / Son dakika

F1 takım patronları "iyi insan" Domenicali'yi CEO'luk için destekliyor

Renault, Alonso'yu "çekim gününde" piste çıkarmayı planlıyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Renault, Alonso'yu "çekim gününde" piste çıkarmayı planlıyor

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Rusya GP 1. antrenman: Bottas, Ricciardo'nun önünde lider!

3s
2
Formula 1

Resmi: Domenicali, Formula 1'in yeni CEO'su oldu!

11dk
3
Formula 1

Renault, Alonso'yu "çekim gününde" piste çıkarmayı planlıyor

1s
4
Formula 1

Red Bull: "Verstappen ve Newey, 2021'de takımda kalacak"

1s
5
Formula 1

Marko: "Şampiyonluk şansımız bitti"

2s

Son Haberler

Resmi: Domenicali, Formula 1'in yeni CEO'su oldu!
F1

Resmi: Domenicali, Formula 1'in yeni CEO'su oldu!

Horner: "F1, ters gridli sıralama yarışlarını şampiyona dışı yarışlarla denemeli"
F1

Horner: "F1, ters gridli sıralama yarışlarını şampiyona dışı yarışlarla denemeli"

F1 takım patronları "iyi insan" Domenicali'yi CEO'luk için destekliyor
F1

F1 takım patronları "iyi insan" Domenicali'yi CEO'luk için destekliyor

Renault, Alonso'yu "çekim gününde" piste çıkarmayı planlıyor
F1

Renault, Alonso'yu "çekim gününde" piste çıkarmayı planlıyor

F1 pilotları, ters gridli yarışlarda galibiyet değerinin düşmesinden korkuyor
F1

F1 pilotları, ters gridli yarışlarda galibiyet değerinin düşmesinden korkuyor

Son Videolar

F1'deki esnek kanatlar neden yasaklandı? 06:01
Formula 1

F1'deki esnek kanatlar neden yasaklandı?

Grand Prix Greats – Rusya GP en iyi anlar 03:13
Formula 1

Grand Prix Greats – Rusya GP en iyi anlar

Speed Dating with Toto, Lewis, and Valtteri – Part 2! 03:05
Formula 1

Speed Dating with Toto, Lewis, and Valtteri – Part 2!

Robert Kubica'nın BMW Sauber ile geçirdiği en iyi zamanlar 02:47
Formula 1

Robert Kubica'nın BMW Sauber ile geçirdiği en iyi zamanlar

Olaylı yarışın Türkçe telsiz konuşmaları! | F1 2020 Toskana GP Türkçe telsiz konuşmaları 04:38
Formula 1

Olaylı yarışın Türkçe telsiz konuşmaları! | F1 2020 Toskana GP Türkçe telsiz konuşmaları

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.