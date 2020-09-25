F1 takım patronları "iyi insan" Domenicali'yi CEO'luk için destekliyor

Domenicali henüz resmi olarak duyurulmasa da, gelecek seneden itibaren onun Carey'nin yerine Formula 1 CEO'su olması bekleniyor.

2014'te Ferrari'den ayrıldıktan sonra Domenicali birçok görev aldı ve şu anda Lamborghini'nin CEO'su konumunda.

Red Bull'un takım patronu Christian Horner, "Stefano hakkındaki haberler, oldukça gizli oldu. Bu görevi alırsa, spor için harika olur. O, Ferrari takım patronuyken kendisine karşı çalıştığım iyi insanlardan birisi."

"O dürüst, yarışçı, rekabeti seven birisiydi ve bu işi iyi biliyor. Açıkçası son senelerde hayatını F1'in dışındaki ticari dünyada geçirdi. Lamborghini'de harika iş çıkardı. Onun F1'e büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum." dedi.

Horner, başka bir Ferrari geçmişine sahip kişinin F1'in başına geçmesinden endişe duymadıklarını söyledi.

Horner, "Sporun zirvesine bakıp Jean Todt, Ross Brawn ve Stefano Domenicali'yi gördüğünüzde 90'ların ortasındaki ya da 2000'lerin başındaki Ferrari aklınıza gelebilir ancak bu bireylerden hiçbirisinin Ferrari'ye karşı eğiliminin ya da sevgisinin olacağını söyleyemezsiniz. Stefano'nun bu görevi alması halinde tamamen tarafsız olacağından eminim."

"O, iyi bir aday olur. O, harika bir isim ve 2010 ile 2012 şampiyonluklarında onunla kafa kafaya mücadele ettik. O, her zaman aşırı dürüst oldu. Tam bir centilmendi ve spor için, Liberty için büyük katkı sağlayacak. Gerekli bilgiye sahip. Sporun ilerlediği bu dönemde çok şey katacağını düşünüyorum." dedi.

Porsche günlerinden Domenicali'yi iyi tanıyan McLaren takım patronu Andreas Seidl da bu gelişmeden mutlu olduğunu söyledi.

Seidl, "Chase bırakmaya karar verdiğinde ya da artık bu kadar çalışmanın yeterli olduğunu düşündüğünde, Stefano kesinlikle harika bir seçim olacaktır. Onun bu görevi almasını tam olarak destekleriz."

"Stefano ile Porsche'deki dönemimde birlikte, özel bir proje üzerinde çalıştık. O projede çalışırken, Stefano bana deneyimi ile çok yardımcı oldu."

"Onu sadece çok farklı işlerde edindiği deneyim yüzünden değil, bir birey, bir karakter ve tutkulu bir motor sporları çalışanı olması nedeniyle çok iyi değerlendiriyorum."

"Mugello pistini işletmesi, Ferrari'de takım patronluğu dahil farklı işler yapması, Lamborghini CEO'su olması gibi geçmişiyle, onun harika bir tercih olacağını düşünüyorum." dedi.

Renault takım patronu Cyril Abiteboul da, Domenicali'nin Lamborghini'deki görevinin, Aston Martin ve Alpine gibi markaların spora girdiği dönemde büyük katkı sağlayacağını düşünüyor.

Abiteboul, "Böyle bir şey olacaksa, Stefano bu pozisyonda çok şey sunabilir."

"O, spor hakkında çok iyi bilgiye sahip, sporun üreticileri nasıl destekleyebileceğini iyi biliyor. Lamborghini F1'de değil ancak muhtemelen onların neden F1'de olmadığını biliyor, bu açıdan sporla alakalı farklı bakış açılarına sahip."

"İhtiyacımız olan şey, her zaman olduğu gibi çok güçlü yönetim. Attığımız adımlar hakkında çok kötümser olmadan, ister Chase devam etsin, isterse onun yerine başka birisi gelsin, görüşmemiz gereken çok fazla konu var."

"Çok güçlü, adanmış, sporu iyi bilen ve etrafında güçlü insanların olduğu birisine ihtiyacımız var. Umarım Chase burada kalır çünkü onun daha çok katkı sağlayabileceğini düşünüyorum." dedi.