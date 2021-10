Horner: "Burada galibiyeti kaybetmek acı verici olurdu"

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Red Bull pilotu Max Verstappen'ilk ilk virajda liderliği Lewis Hamilton'a kaybetmesinin ardından işler, tam olarak Red Bull'un istediği gibi ilerlemedi.

Verstappen yarışın ilk pitlere kadar olan bölümünde Hamilton'ı yakın takip etti ancak zorlayamadı. Red Bull bunun üzerine erken bir pit stopla Verstappen'i öne taşımayı başardı ve pist üstü pozisyonunu elde etti ancak yarışın kalan bölümü, ilk pit stoplara göre şekillendi.

Verstappen, ikinci pit stoplar öncesinde kendisiyle farkı çok hızlı bir şekilde kapatan Hamilton karşısında yine erkenden pite gelmek durumunda kaldı. Verstappen bu sayede yerini korudu ancak Mercedes'in Hamilton'ı daha geç pite almasının ardından Hamilton 8 turluk bir lastik avantajına sahip oldu.

Hamilton'ın yarışın son bölümünde 9 saniyelik farkı kapatma hızı karşısında daha önceden yaptıkları gibi daha yeni lastiklerle geçebileceği düşüncesi ortaya çıktı ancak Verstappen yerini korumayı başardı ve turbı hibrit çağında takımına Austin'deki ilk zaferini kazandırdı.

Horner, "Gerçekten yerini koruyabileceğini düşünmüyordum. Lewis 8 tur daya yeni lastiklere sahipti. İlk sert lastik setinde hızlı performans kaybettik. Bu yüzden yarışın sonunda çok fazla lastiğin kalmayacağını düşünüyorduk. Ancak Max gerçekten son stintte lastikleri yönetim şekli sayesinde son 5-6 tur için yetecek kadar performans sakladı. Yarışın sonunda lastikleri iyi durumda tutması kritik olacaktı."

"Lewis yarışın sonunda çok güçlü olacaktı. İkinci stintte daha uzun süre pistte kalarak avantaj sağladı. Böyle bir yarışı son 2-3 turda kaybetmek, Montreal'de kaybetmiştik ve acı vermişti, gerçekten acı verici olurdu. Max yerini korudu ve harika iş başardı. O, harika bir yarış geçirdi. Gerçekten zekice sürdü ve en sonunda yeteri kadar lastiği vardı."

"Orta lastiklerde gerçekten iyi performansa sahiptik. Yarışın başında, ilk stintte Max gerçekten Lewis üzerinde baskı kurdu. Aracımız o lastiklerle, onlara göre daha iyiydi. Max, Lewis'in kaydığını söylüyordu ancak biz de lastikleri aşırı ısıtmaya başlamıştık. Bunun üzerine pist üstü pozisyonu almaya karar verdik." dedi.

Horner, ilk pitlerde erken davranarak Mercedes'i geçmelerinin ardından Mercedes'in ikinci pit stopta aynısını yapmasından endişe duyduklarını söyledi.

Horner, "Onlar da bunu yapabilirlerdi. Onların ikinci stintin sonunda erken pit stop yapmayı değerlendirdiklerinden emindik. Onların lastik aşınması açısından iyi durumda odluğunu biliyorduk, bu yüzden Max'i erkenden pite aldık. Bizim lastiklerimiz tükeniyordu. O, 3 sn içerisine girmişti. Bu yüzden erken pit yaparak pist üstü pozisyonunu onların almasını istemedik. Pist üstü pozisyonu koruduk ancak bu, son 5-10 turun kritik olacağı manasına geliyordu." dedi.

Mercedes'in geleneksel olarak güçlü olduğu bu yarışı nasıl kazandıkları sorulduğunda Horner, "Birkaç şeyin bir araya gelmesiyle oldu. Bugün podyuma Honda temsilcisini, Yamamoto'yu gönderdik çünkü onlar bizim için harika iş çıkardılar. Motor çalışıyor, şasi çalışıyor, tüm takım çok iyi çalışıyor."

"Cuma günü geride olduğumuz seansların ardından fabrikadan aldığımız destekle birlikte mühendislik ekibinin yaptığı çalışmayla her şey bir araya geldi. Bugün burada Mercedes'i mağlup etmek tatlı bir sonuçtu." şeklinde cevap verdi.

Horner, Mercedes karşısında güçlü kalabilmek için her bir yarışa, hatta her bir seansa ayrı odaklandıklarını söyledi.

Horner, "Her seansa, her yarışa ayrı odaklanıyoruz. Temelde her şeyi yapmaya devam etmemiz gerekiyor. Dayanıklı olduğumuzdan, keskin olduğumuzdan, performansın olduğundan emin olmalıyız. Önümüze çıkan her mücadeleye cevap vermeliyiz. Geride 5 yarış kaldı. Birkaç yarış bizim güçlü olabileceğimiz yarışlardan. Ancak onların da güçlü olacağı bazı yarışlar olduğunu biliyoruz. Bu yüzden gerçekten yakın olacak." dedi.