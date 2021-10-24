Sainz: "Benim için kötü bir yarıştı"

Yarışa beşinci sıradan başlayan Carlos Sainz, yumuşak lastiklerle beraber ilk bölümde McLaren sürücülerine karşı zorlandı.

Son bölümde Daniel Ricciardo'yu zorlayan ve rakibiyle temas yaşayan Sainz, Valtteri Bottas'a da geçildi ve yedinci oldu.

Sainz şöyle konuştu: "Kötü bir yarıştı. Başından itibaren her şey çok karmaşıktı. Yumuşak lastikle yarışa başladığım zaman, kendimi McLaren sürücülerine karşı savunmak zorunda kaldım. Çok iyi başlamak istedim ve çok fazla patinaja kaldım. Bu da bana startta vakit kaybettirdi."

"İlk turda onlarla mücadele ettikten sonra bir yanlış anlaşılma vardı ve birinin geçmesine izin vermek zorunda kaldım. Sonuçta ikisinin de geçmesine izin veremezdim. Yani kafa karıştırıcıydı."

"Orta lastikte olduğu gibi yumuşak lastikte de uzun süre gidebildim. Bu yüzden bu açıdan mutluydum. Ancak bir başka kötü pit stop daha vardı ve Ricciardo'yu pit stoplarla geçmemizi engelledi."

"O andan itibaren tüm yarışım onun arkasında geçti. Bazı turlar çok zorlayabildim, fakat sonra lastikler aşırı ısındı ve zorlamaya devam edemiyordum."

Sainz, Daniel Ricciardo'nun kendisine bilerek çarptığını düşünüyor.

"Bir mücadelede kim dış taraftaysa kaybedecek çok şeyi oluyor ve ben dış taraftaydım. Orada bana bilerek dokundu, beni bilerek dışarı gitti. Ancak bugünlerde yarışlarda bunu çok sık görüyoruz ve bunu zaman zaman ben de başkalarına yapıyorum. Yani sorun yok. Yasallığın sınırında olsa bile aşağı yukarı buna izin verildiğini kabul ettik. Yani söyleyecek çok şey yok."

"Pit stop bize pahalıya patladı. Pit stop stratejisini, iyi bir pit stopla tamamlayamadık. Arka arkaya iki veya üç kötü pit stopumuz vardı... Fakat durum bu."

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images