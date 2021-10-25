Alonso, FIA'nın Raikkonen kararı karşısında "şaşkına dönmüş"

Alonso, Alpine'in hız anlamında iyi olmadığı Austin'de, Raikkonen'in ilk virajda kendisini kerblerin dışından geçmesine sinirlenmişti.

Yarışta Alonso da dahil olmak üzere bazı sürücüler, rakiplerini pist dışına taşarak geçtikleri için yerlerini geri vermek zorunda kaldılar. Ancak Raikkonen'e herhangi bir çağrı gitmemesi, Alonso'yu epey şaşırttı.

Yarışın ardından konuşan Alonso, FIA'nın Raikkonen kararı sorulduğunda şöyle dedi: "Açıkçası bu, onların kararı ve bu yüzden bunu kabul etmemiz gerekiyor."

“Tüm yarışı görüp görmediğinizi bilmiyorum ama ilk turun 12. virajında Lando [Norris] ile aynı olduğunu düşündüğüm bir olay vardı. İçeriden fren yaptı, Sainz'ı geçti, Sainz pistten çıktı, pozisyonunu geri aldı ve sonra yerini geri vermek zorunda kaldı."

"Yarışın son bölümünde Giovinazzi'yi ikinci kez geçtiğimde, 12. virajda içeriden frenledim. Onu yine pist dışına çıkmaya zorladım. Pist dışına çıkınca pozisyonuna geri döndü ve ardından [FIA kararıyla] bu pozisyonu bana geri vermek zorunda kaldı."

"Yani bu, içeriden fren yaptığınızda ve birini pist dışına çıkmaya zorladığınızda, bir geçiş yapmayı garantilediğiniz anlamına geliyor. Pist dışına çıkan sürücü sadece ayağını gazdan çekip çekmeyeceğine veya pist dışından tam gaz dönüp dönmeyeceğine karar vermek durumunda."

"Carlos tam olarak bunu yaptı. Giovinazzi yaptı, ben de yaptım. Sonrasında yerlerimizi kesin olarak geri vermek zorundaydık çünkü pist dışında tam gaz gittik. Fakat Kimi yapmadı ve bu yüzden kuralların tutarlı olmadığını hissettim."

"Tüm bunlar yüzünden 10 saniye civarında vakit kaybettim ve tüm puan ihtimalleri gitmişti. Fakat bu konuda çok kızgın değilim çünkü bu sadece bir puan için çekiştiğimiz bir pozisyondu. Ayrıca sonrasında arka kanadımızda sorun vardı. Bu yüzden yarışımızı değiştirmedi. Yani bu konu bir problem değil."

Alonso, Giovinazzi ile mücadelede İtalyan pilota yer vermek zorunda olmasını da anlıyor.

"Antonio'yu geçtiğim zaman kendimi iyi hissettim. 12. virajda çok geç fren yaptım ve viraj çıkışında pist dışına çıktım. Takım bana pozisyonumu geri vermem gerektiğini söylediğinde bunun doğru bir şey olduğunu anladım ve zaten mantıklıydı da çünkü çok geç fren yapmıştım. Orada bir duvar olsaydı, bu kadar geç fren yapmazdım, bu yüzden pistten çıkmanın avantajını kullandım. Sonra da o pozisyonu geri vermek zorunda kaldım, bu yüzden de yavaşladım."

“O noktada Giovinazzi'nin üç saniye önündeydim, bu yüzden çok zaman kaybettim. Fakat kararı anlıyorum. Sonra Giovinazzi de aynı şeyi yaptı ve bana pozisyonunu geri vermek zorunda kaldı. Kimi ile olan olay ise garipti."

“Fakat bir şey kanıtlamaya çalışmıyordum. Sadece yükselmeye çalışıyordum. Asıl hedef 10. sıraydı ve bunun için denedik. FIA'nın kararlarına saygı duyuyoruz."