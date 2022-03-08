Horner: "Benim görevim, takımımın çıkarlarını korumak"

Haberi dinle

Red Bull ve Mercedes, geçen yıl tüm zamanların en büyük savaşlarından birisini vermiş ve sonunda takımlar şampiyonu Mercedes, pilotlar şampiyonu Max Verstappen olmuştu.

Christian Horner, Financial Times ile olan röportajında, şöyle dedi: "Sezonun rekabet yoğunluğuna bakarsak, böyle bir mücadelede yıl boyunca bazı tartışmalar olması çok normaldi. Durumu doğru şekilde okuduk, doğru tepkiler gösterdik ve sonucu aldık."

"Galibiyetin tadını bildiğinizde, aslında bunun bağımlısı oluyorsunuz. Bunu defalarca kez tekrarlamak istiyorsunuz. Benim için tüm gücümle takımın çıkarlarını korumak önemli ve bunu yapmasaydım, işimi doğru düzgün yapmıyorum demektir."

"Geçmişte yarış direktörüne farklı konularda sık sık şikayette bulundum ama hiçbir şey olmadı. Abu Dhabi'de karşı tarafın ona baskı yaptığını biliyordum ve buna direnmeye çalıştım."

Horner, Max Verstappen hakkında da övgü dolu sözler söyledi.

"Max'in takım değiştirme fırsatları oldu ama projemize hep inandı ve bize sadık kaldı. Bu bağlılığı güvene ve takımla olan ilişkisine dayandığına inanıyorum. Bağlılığımızı ve hissedarlarımızın kararlılığını gördü."

Ayrıca Horner, Suudi Arabistan'da verdiği tepkiler göz önüne alındığında Toto Wolff'un iki takım arasındaki mücadelede zaman zaman kontrolünü kaybettiğini öne sürdü.

Horner, "Heyecanlandı ve kontrolünü kaybetti. Daha önce hiç bu durumda olmamıştı, kendisine hiç meydan okunmamıştı ve takım olarak biz bunu yaptık. Durum böyle olunca da hepimiz aniden Toto'yu farklı bir ışık altında gördük." dedi.

Yeni sezonla ilgili ise, "İyi bir araca sahip olacağımız konusunda büyük bir güvenim var." dedi.