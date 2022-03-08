Mercedes, 2022 F1 sezonu için yeni güvenlik ve tıbbi araçlarını tanıttı

Haberi dinle

Mercedes ve Aston Martin, bu yıl bir kez daha güvenlik/tıbbi araç görevlerini paylaşacaklar. Mercedes-AMG GT Black Series, bu sezon yarışların yarısında resmi güvenlik aracı görevini üstlenecek.

Black Series, geçen yıl Mercedes tarafından güvenlik aracı olarak tedarik edilen Mercedes-AMG GT 4'un yerini alırken, 2015'ten beri kullanılan C 63 S Estate tıbbi aracının yerini ise GT 63 S 4MATIC+ alacak.

Black Series, 700 beygir güç üreten 4 litrelik çift turbolu motora sahip. Araç 0'dan 100 kilometreye yalnızca 3.2 saniyede çıkarken, en yüksek sürati 325 km/s.

Mercedes‑AMG GT Black Series F1 Güvenlik Aracı 1 / 29 Fotoğraf: Daimler AG Mercedes‑AMG GT Black Series F1 Güvenlik Aracı 2 / 29 Fotoğraf: Daimler AG Mercedes‑AMG GT Black Series F1 Güvenlik Aracı 3 / 29 Fotoğraf: Daimler AG Mercedes‑AMG GT Black Series F1 Güvenlik Aracı 4 / 29 Fotoğraf: Daimler AG Mercedes‑AMG GT Black Series F1 Güvenlik Aracı 5 / 29 Fotoğraf: Daimler AG Mercedes‑AMG GT Black Series F1 Güvenlik Aracı 6 / 29 Fotoğraf: Daimler AG Mercedes‑AMG GT Black Series F1 Güvenlik Aracı 7 / 29 Fotoğraf: Daimler AG Mercedes‑AMG GT Black Series F1 Güvenlik Aracı 8 / 29 Fotoğraf: Daimler AG Mercedes‑AMG GT Black Series F1 Güvenlik Aracı ve Bernd Mayländer 9 / 29 Fotoğraf: Daimler AG Mercedes‑AMG GT Black Series F1 Güvenlik Aracı 10 / 29 Fotoğraf: Daimler AG Mercedes‑AMG GT Black Series F1 Güvenlik Aracı 11 / 29 Fotoğraf: Daimler AG Mercedes‑AMG GT Black Series F1 Güvenlik Aracı 12 / 29 Fotoğraf: Daimler AG Mercedes‑AMG GT Black Series F1 Güvenlik Aracı 13 / 29 Fotoğraf: Daimler AG Mercedes‑AMG GT Black Series F1 Güvenlik Aracı 14 / 29 Fotoğraf: Daimler AG Mercedes‑AMG GT Black Series F1 Güvenlik Aracı 15 / 29 Fotoğraf: Daimler AG Mercedes‑AMG GT Black Series F1 Güvenlik Aracı 16 / 29 Fotoğraf: Daimler AG Mercedes‑AMG GT 63 S 4MATIC+ F1 Tıbbi Araç 17 / 29 Fotoğraf: Daimler AG Mercedes‑AMG GT 63 S 4MATIC+ F1 Tıbbi Araç 18 / 29 Fotoğraf: Daimler AG Mercedes‑AMG GT 63 S 4MATIC+ F1 Tıbbi Araç 19 / 29 Fotoğraf: Daimler AG Mercedes‑AMG GT 63 S 4MATIC+ F1 Tıbbi Araç 20 / 29 Fotoğraf: Daimler AG Mercedes‑AMG GT 63 S 4MATIC+ F1 Tıbbi Araç 21 / 29 Fotoğraf: Daimler AG Mercedes‑AMG GT 63 S 4MATIC+ F1 Tıbbi Araç 22 / 29 Fotoğraf: Daimler AG Mercedes‑AMG GT 63 S 4MATIC+ F1 Tıbbi Araç 23 / 29 Fotoğraf: Daimler AG Mercedes‑AMG GT 63 S 4MATIC+ F1 Tıbbi Araç 24 / 29 Fotoğraf: Daimler AG Mercedes‑AMG GT 63 S 4MATIC+ F1 Tıbbi Araç 25 / 29 Fotoğraf: Daimler AG Mercedes‑AMG GT Black Series F1 Güvenlik Aracı 26 / 29 Fotoğraf: Daimler AG Mercedes‑AMG GT Black Series F1 Güvenlik Aracı 27 / 29 Fotoğraf: Daimler AG Mercedes‑AMG GT 63 S 4MATIC+ F1 Tıbbi Araç 28 / 29 Fotoğraf: Daimler AG Mercedes‑AMG GT Black Series F1 Güvenlik Aracı 29 / 29 Fotoğraf: Daimler AG

AMG GT 63 S 4MATIC+'ın kalbinde ise 4 litrelik çift turbo motor var ve bu motor 639 beygir güç üretiyor. Araç 0'dan 100 km/s hıza 3.2 saniyede çıkarken, en yüksek hızı 315 km/s.

Yeni güvenlik aracında göze çarpan değişikliklerden biri, tavanda bulunan güvenlik aracı ışığının kaldırılması. Bu, artık ön cama entegre edilen ve ayrıca arka kanat kısmına eklenen yeni bir ışıklı sinyal sistemiyle değiştirildi.

Mercedes‑AMG GT Black Series F1 Güvenlik Aracı 1 / 4 Fotoğraf: Daimler AG Mercedes‑AMG GT Black Series F1 Güvenlik Aracı 2 / 4 Fotoğraf: Daimler AG Mercedes‑AMG GT Black Series F1 Güvenlik Aracı 3 / 4 Fotoğraf: Daimler AG Mercedes‑AMG GT Black Series F1 Güvenlik Aracı 4 / 4 Fotoğraf: Daimler AG

Arka kanat, sürücülerin gerekli sinyali alması için belirli renklerde yanıp sönerken, camlardaki ışıklar tribünlerdeki seyircilerin güvenlik aracının pite girmek üzere olduğunu görmelerine yardım edecek.

Güvenlik aracı sürücüsü Bernd Maylander ve yardımcı pilot Richard Darker, kopit içerisinde tüm yarış bilgilerinin ve TV görüntülerinin bulunduğu iki monitöre sahip olacak.

Mercedes‑AMG GT 63 S 4MATIC+ F1 Tıbbi Araç 1 / 6 Fotoğraf: Daimler AG Mercedes‑AMG GT 63 S 4MATIC+ F1 Tıbbi Araç 2 / 6 Fotoğraf: Daimler AG Mercedes‑AMG GT Black Series F1 Güvenlik Aracı 3 / 6 Fotoğraf: Daimler AG Mercedes‑AMG GT Black Series F1 Güvenlik Aracı 4 / 6 Fotoğraf: Daimler AG Mercedes‑AMG GT 63 S 4MATIC+ F1 Tıbbi Araç 5 / 6 Fotoğraf: Daimler AG Mercedes‑AMG GT 63 S 4MATIC+ F1 Tıbbi Araç 6 / 6 Fotoğraf: Daimler AG

Mercedes-AMG GmbH motor sporları şefi Christoph Sagemuller, "Mercedes AMG, 1996'dan beri -yani çeyrek asırdan fazla bir süredir- Formula 1'in acil durumlarda ihtiyaç duyduğu araçları sağlıyor."

"Resmi F1 Güvenlik Aracı rolü gereği araçlarımız, kötü havalarda veya bir kaza durumunda çağrıldıklarında, Formula 1 gridine pist üstünde güvenle liderlik ediyor. Gerektiğinde Resmi F1 Medikal Aracımız da mümkün olan en kısa sürede olay yerine intikal ediyor."

"Bunu sağlamak adına bugüne kadarki en güçlü modellerimiz olan AMG GT Black Series ve AMG GT 63 S'i seçerek, 2022 sezonu için çıtayı bir adım daha yukarı çıkardık." dedi.

Güvenlik ve tıbbi araç, Mercedes tarafından geçen yıl benimsenen kırmızı rengi koruyacak ve Crowdstrike sponsorluğuna sahip olacak.

Mercedes yeni sezonda 11 yarışta güvenlik/tıbbi araç tedarikçisi olacak. Aston Martin ise 23 yarışın 12'sinde bu görevi üstlenecek.

New-Official-FIA-Safety-Car-and-Medical-Car-from-Mercedes-AMG-for-Formula-1 1 / 12 Mercedes‑AMG GT Black Series F1 Güvenlik Aracı, Mercedes‑AMG GT 63 S 4MATIC+ F1 Tıbbi Araç 2 / 12 Fotoğraf: Daimler AG Mercedes‑AMG GT Black Series F1 Güvenlik Aracı, Mercedes‑AMG GT 63 S 4MATIC+ F1 Tıbbi Araç 3 / 12 Fotoğraf: Daimler AG Mercedes‑AMG GT Black Series F1 Güvenlik Aracı, Mercedes‑AMG GT 63 S 4MATIC+ F1 Tıbbi Araç 4 / 12 Fotoğraf: Daimler AG Mercedes‑AMG GT Black Series F1 Güvenlik Aracı, Mercedes‑AMG GT 63 S 4MATIC+ F1 Tıbbi Araç 5 / 12 Fotoğraf: Daimler AG Mercedes‑AMG GT Black Series F1 Güvenlik Aracı, Mercedes‑AMG GT 63 S 4MATIC+ F1 Tıbbi Araç 6 / 12 Fotoğraf: Daimler AG Mercedes‑AMG GT Black Series F1 Güvenlik Aracı, Mercedes‑AMG GT 63 S 4MATIC+ F1 Tıbbi Araç 7 / 12 Fotoğraf: Daimler AG Mercedes‑AMG GT Black Series F1 Güvenlik Aracı, Mercedes‑AMG GT 63 S 4MATIC+ F1 Tıbbi Araç 8 / 12 Fotoğraf: Daimler AG Mercedes‑AMG GT Black Series F1 Güvenlik Aracı, Mercedes‑AMG GT 63 S 4MATIC+ F1 Tıbbi Araç 9 / 12 Fotoğraf: Daimler AG Mercedes‑AMG GT Black Series F1 Güvenlik Aracı, Mercedes‑AMG GT 63 S 4MATIC+ F1 Tıbbi Araç 10 / 12 Fotoğraf: Daimler AG Mercedes‑AMG GT Black Series F1 Güvenlik Aracı, Mercedes‑AMG GT 63 S 4MATIC+ F1 Tıbbi Araç 11 / 12 Fotoğraf: Daimler AG Mercedes‑AMG GT Black Series F1 Güvenlik Aracı, Mercedes‑AMG GT 63 S 4MATIC+ F1 Tıbbi Araç 12 / 12 Fotoğraf: Daimler AG