Mercedes, 2022 F1 sezonu için yeni güvenlik ve tıbbi araçlarını tanıttı
Mercedes, Bahreyn testlerinden hemen önce yaptığı açıklama ile, 2022 Formula 1 sezonu için hazırlanan yeni tıbbi ve güvenlik aracını tanıttı.
Mercedes ve Aston Martin, bu yıl bir kez daha güvenlik/tıbbi araç görevlerini paylaşacaklar. Mercedes-AMG GT Black Series, bu sezon yarışların yarısında resmi güvenlik aracı görevini üstlenecek.
Black Series, geçen yıl Mercedes tarafından güvenlik aracı olarak tedarik edilen Mercedes-AMG GT 4'un yerini alırken, 2015'ten beri kullanılan C 63 S Estate tıbbi aracının yerini ise GT 63 S 4MATIC+ alacak.
Black Series, 700 beygir güç üreten 4 litrelik çift turbolu motora sahip. Araç 0'dan 100 kilometreye yalnızca 3.2 saniyede çıkarken, en yüksek sürati 325 km/s.
Fotoğraf: Daimler AG
Fotoğraf: Daimler AG
Fotoğraf: Daimler AG
Fotoğraf: Daimler AG
Fotoğraf: Daimler AG
Fotoğraf: Daimler AG
Fotoğraf: Daimler AG
Fotoğraf: Daimler AG
Fotoğraf: Daimler AG
Fotoğraf: Daimler AG
Fotoğraf: Daimler AG
Fotoğraf: Daimler AG
Fotoğraf: Daimler AG
Fotoğraf: Daimler AG
Fotoğraf: Daimler AG
Fotoğraf: Daimler AG
Fotoğraf: Daimler AG
Fotoğraf: Daimler AG
Fotoğraf: Daimler AG
Fotoğraf: Daimler AG
Fotoğraf: Daimler AG
Fotoğraf: Daimler AG
Fotoğraf: Daimler AG
Fotoğraf: Daimler AG
Fotoğraf: Daimler AG
Fotoğraf: Daimler AG
Fotoğraf: Daimler AG
Fotoğraf: Daimler AG
Fotoğraf: Daimler AG
AMG GT 63 S 4MATIC+'ın kalbinde ise 4 litrelik çift turbo motor var ve bu motor 639 beygir güç üretiyor. Araç 0'dan 100 km/s hıza 3.2 saniyede çıkarken, en yüksek hızı 315 km/s.
Yeni güvenlik aracında göze çarpan değişikliklerden biri, tavanda bulunan güvenlik aracı ışığının kaldırılması. Bu, artık ön cama entegre edilen ve ayrıca arka kanat kısmına eklenen yeni bir ışıklı sinyal sistemiyle değiştirildi.
Fotoğraf: Daimler AG
Fotoğraf: Daimler AG
Fotoğraf: Daimler AG
Fotoğraf: Daimler AG
Arka kanat, sürücülerin gerekli sinyali alması için belirli renklerde yanıp sönerken, camlardaki ışıklar tribünlerdeki seyircilerin güvenlik aracının pite girmek üzere olduğunu görmelerine yardım edecek.
Güvenlik aracı sürücüsü Bernd Maylander ve yardımcı pilot Richard Darker, kopit içerisinde tüm yarış bilgilerinin ve TV görüntülerinin bulunduğu iki monitöre sahip olacak.
Fotoğraf: Daimler AG
Fotoğraf: Daimler AG
Fotoğraf: Daimler AG
Fotoğraf: Daimler AG
Fotoğraf: Daimler AG
Fotoğraf: Daimler AG
Mercedes-AMG GmbH motor sporları şefi Christoph Sagemuller, "Mercedes AMG, 1996'dan beri -yani çeyrek asırdan fazla bir süredir- Formula 1'in acil durumlarda ihtiyaç duyduğu araçları sağlıyor."
"Resmi F1 Güvenlik Aracı rolü gereği araçlarımız, kötü havalarda veya bir kaza durumunda çağrıldıklarında, Formula 1 gridine pist üstünde güvenle liderlik ediyor. Gerektiğinde Resmi F1 Medikal Aracımız da mümkün olan en kısa sürede olay yerine intikal ediyor."
"Bunu sağlamak adına bugüne kadarki en güçlü modellerimiz olan AMG GT Black Series ve AMG GT 63 S'i seçerek, 2022 sezonu için çıtayı bir adım daha yukarı çıkardık." dedi.
Güvenlik ve tıbbi araç, Mercedes tarafından geçen yıl benimsenen kırmızı rengi koruyacak ve Crowdstrike sponsorluğuna sahip olacak.
Mercedes yeni sezonda 11 yarışta güvenlik/tıbbi araç tedarikçisi olacak. Aston Martin ise 23 yarışın 12'sinde bu görevi üstlenecek.
Fotoğraf: Daimler AG
Fotoğraf: Daimler AG
Fotoğraf: Daimler AG
Fotoğraf: Daimler AG
Fotoğraf: Daimler AG
Fotoğraf: Daimler AG
Fotoğraf: Daimler AG
Fotoğraf: Daimler AG
Fotoğraf: Daimler AG
Fotoğraf: Daimler AG
Fotoğraf: Daimler AG
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