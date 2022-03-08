Hill, Masi'nin görevden alınma kararını sorguladı

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Masi geçtiğimiz yıl, Lewis Hamilton ve Mercedes'e karşı Max Verstappen ve Red Bull savaşını yöneterek, Formula 1 tarihindeki en yoğun ve en yakın şampiyonluk mücadelelerinden birinin ortasında yer aldı.

FIA, kuralları uygulamakta tutarsız olduğu söylenerek yoğun 2021 sezonu boyunca düzenli olarak eleştirildi.

Bütün bu tartışmalara son noktayı koyan, Masi'nin Abu Dhabi'deki final yarışında sadece Hamilton ile Verstappen arasındaki tur bindirilen araçların turlarını almalarına izin vermesi ve son turda yarışı yeniden başlatması oldu.

Masi, final yarışının ardından başlatılan soruşturma kapsamında yarış direktörlüğünden alındı ve yerine iki yeni yarış direktörü atandı. Eduardo Freitas ve Niels Wittich, yeni sezonda dönüşümlü olarak direktörlük yapacaklar ve yanlarında Herbie Blash olacak.

Bunların yanı sıra, futboldaki VAR sistemine benzeyen bir sanal yarış kontrol ofisi kurulacak.

Hill, bu değişikliklerin ardından ekstra destek sağlanması ile birlikte Masi'nin gitmesine gerek olup olmadığını merak ediyor.

Hill, F1 Nation podcast'ine, "Kurban edilmesine gerek var mıydı?"

"Onun için üzülüyorum ve bunu söyleyen sürücüler de var. Masi'nin zor koşullar altında iyi bir iş yaptığını söylediler."

"Şahsen problemin, çalışması beklenen koşullar ve yapılandırmada olduğunu düşünüyorum."

"Abu Dhabi'de olanların doğru olduğunu söylemiyorum ama sezon boyunca alınan kararlardaki karışıklığı ve bazı takım patronlarından gelen baskıyı gördük."

"Ayrıca, yayınlanan konuşmaların da baskısı vardı."

"Bütün bunları düzelttiklerine göre Michael'dan kurtulmalarına gerek var mıydı emin değilim." dedi.

Hill, FIA tarafından alınan kararı sorgulasa da, Masi'nin yarış direktörü olarak görevde kalmamasını anlayabildiğini belirtti.

Hill, "Rolünün, dünya şampiyonunun belirlenmesinde etkisi olduğunu söyleyebilirsiniz. Kalması tartışmalı olurdu."

"Ancak geçtiğimiz yıl birçok açıdan mutlu bir sonla bitmedi." diye ekledi.

Michael Masi, Race Director Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images