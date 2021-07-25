Horner: ''Aracın gelişimini durdurmak aptallık olur''

Avusturyalı takım, hem 2021 Sürücüler hem de Takımlar Şampiyona'ları için Mercedes ile rekabet içinde ve bu rekabetteki dengeler, Lewis Hamilton ve Max Verstappen'in Silverstone'daki temasından sonra büyük ölçüde değişti.

Ancak bu sezon, şampiyonluk savaşında çok fazla faktör de bulunuyor. Örneğin, ilk kez denenen olan ve takımların şasilerine en fazla 145 milyon dolar harcamasına izin veren bir bütçe sınırı bu yeniliklerin arasında.

Aynı zamanda 2022 yılında tamamen değişik kurallar altında tasarlanmış araçlar kullanılmaya başlanacak ve takımların gelecek sezonki araçlarını da düşünmesi gerekiyor.

Red Bull, RB16B'yi geliştirmeye devam edecek ve Horner, bunu yapmamanın ''aptallık'' olacağını söyledi.

Evening Standard'a konuşan Horner şu ifadeleri kullandı: ''Şampiyonadan vazgeçip, aracın gelişimini durdurmak aptallık olur.''

''Bu dengeli bir hareket. Bu bize daha uzun ve daha çok çalışmalara patlayabilir ancak bu Formula 1 ve bu rekabet.''

''Son dünya şampiyonluğunu kazandığımızdan beri neredeyse her yıl yarış kazanabildik ancak hibrit döneminde bir meydan okumada kalamadık.''

''Bir başarı serisi yakaladığınız zaman, her şey yerine oturmaya başlıyor. Ne yapıyorsanız, araç iyi çalışıyor ve sürücüler iyi sonuçlar konusunda kendi işlerini yapıyor.''

''Bu durduğunda ise acı verici oluyor. 2014 senesi bizim için oldukça acı vericiydi. Tekrar rekabetçi bir konuma gelebilmek yedi senemizi aldı.''

Red Bull'un her iki şampiyonadaki liderliği, Silverstone'da ne Verstappen ne de Sergio Perez puan alamamasından sonra önemli ölçüde tehlikeye girmiş olsa da, Hollandalı pilotun hâlâ Hamilton'a karşı sekiz puanlık bir üstünlüğü ve Red Bull'un da Mercedes üzerinde dört puanlık bir avantajı var.

Horner, bunun Mercedes'in ve takımın patronu Toto Wolff'un alışık olmadığı bir durum olduğunu söyledi.

''Toto bu kadar uzun süredir etrafta değil, o sadece kazanmaya alışık.''

''O kazanan bir takıma geldi ve sonrasında da görüldüğü gibi kazanmaya devam ettiler. Onların başardıkları şey olağanüstü ve bu onların veya Toto'nun daha önce deneyimlemediği bir yeni tecrübe.''