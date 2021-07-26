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Formula 1 Haberler

Brown, sprintteki pole pozisyonu tartışmalarını beyzbolla karşılaştırdı

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Zak Brown, sprint sıralama yarışındaki pole pozisyonu tartışmalarını beyzboldaki kural değişiklikleriyle karşılaştı ve doğru cevap için asla herkesin aynı görüşte olamayacağını savundu.

Brown, sprintteki pole pozisyonu tartışmalarını beyzbolla karşılaştırdı

Geçtiğimiz hafta Silverstone'da yapılan yarışta, Formula 1 tarihinde ilk kez sprint sıralama yarışı formatı denendi.

Bu formatta geleneksel sıralama turları cuma günü yapıldı ve sprint sıralama yarışının gridi için, bu sıralama turlarının sonuçları kullanıldı.

17 turluk kısa yarışı, ikinci sıradan start alan Max Verstappen kazandı ve Britanya Grand Prix'sinin pole pozisyonunu aldı oldu.

Bu da, sprint sıralama yarışının galibine 'pole pozisyonunu kazanan' unvanı verilmesi hakkında bazı tartışmalara yol açtı.

F1'in yönetici direktörü Ross Brawn, Motorsport Week'e yaptığı açıklamada bunu tekrar gözden geçirebileceklerini söyledi.

''Bence oldukça iyi bir nokta. Belki de bunun üzerine düşünmeliyiz ve terim konusunda bir değişiklik yapmalıyız. Cuma günkü sıralamada mı pole pozisyonu alınmalı?''

''Bu FIA ve takımlarla birlikte konuşacağımız bir şey. Ancak geçmiş tarafından alıkonulamayız, geçmişe saygı duymalıyız ancak asla bizi alıkoymasına izin vermemeliyiz.''

McLaren CEO'su Brown, beyzbol gibi diğer sporların da formatlarını değiştirdiğini ve geliştirdiğini söyledi ve Brawn'ı destekledi.

GPFans'e konuşan Brown şu ifadeleri kullandı: ''Pole belki de cuma günlerini kazanan veya en hızlı turu atan kişinin olmalıdır, bu sadece kişisel bir fikir.''

''Ancak bazı diğer sporlar kendilerini zaman içinde geliştirdi.''

''Çok büyük bir fanı olduğum beyzbol, 154 maçtan 162 maça çıktı ve bir sezon içinde en çok 'home run' yapan kişi konuşmaları ortaya çıktı. Hâlâ, bir sezonda 162 maç mı yoksa 154 maç mı yapılması gerektiği tartışmaları sürüyor.''

''Bence bu sporun doğası ve hiçbir zaman doğru cevabın ne olduğu hakkında oy birliğiyle bir karara varamayacaksınız.''

''Şu ana kadar gördüklerimden mutluyum çünkü bunlar çeşitli farklı fikirleri ortaya çıkardı.''

Brown, bunun hedefin büyük bir parçası olduğunu da ekledi.

''Bence, şu ana kadar iyi işleyen şey insanların hafta sonu formatı hakkında konuşuyor olması.''

''İnsanların bu formatı beğenip beğenmemesi, çeşitli tartışmalar yarattı. Bu belki de cuma günü izlemeyecek insanlara, cuma günü de sporu izlettirdi.''

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