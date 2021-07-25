Haas, Macaristan GP öncesinde Schumacher’in yamuk koltuğunu düzeltecek

Geçtiğimiz ay çaylak pilot Schumacher, bu seneki tüm yarışlarda kokpitindeki koltuğunda kambur pozisyonda oturduğunu açıklamıştı.

Fakat bunun sebebi, koltuktan çok Schumacher’in vücut yapısıydı. Genç pilot, geçmişte de alt serilerde benzer bir sorunla karşılaşmıştı.

Bu nedenle Schumacher, 4 kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel’den bu konuda tavsiye aldı. Öte yandan takımı Haas ise bu sorunu, Paul Ricard’da Schumacher’in annesi Corinna’dan öğrendi.

Haas takım patronu Guenther Steiner, geçtiğimiz hafta Silverstone’da Alman pilotun bu problemini çözmek için Macaristan GP’ye kadar yeni bir koltuk yapmayı planladıklarını söyledi.

Steiner, “Umalım ki yeni koltuk yamuk olmasın!”

“Aslında fabrikadayken salı günü Mick ile konuştum ve bu konuda biraz güldük çünkü bu yamuk koltuk hikayesi oldukça büyüdü.”

“[Yeni koltuk] kesinlikle Macaristan’a kadar hazır olacak. Pazartesiye yetişirse Macaristan’daki yarış için hazır olur. Ancak bu seferki de yamuk olacak mı yoksa olmayacak mı henüz bilmiyorum.”

“Planımız Macaristan’da sorunsuz bir koltuğa sahip olmak.” yorumlarını yaptı.

Schumacher ise kokpitte doğru pozisyona gelebilmesi için koltuğun açısını değiştirmeleri gerekeceğini dile getirdi.

Alman pilot, “Aslında koltuk simetrik, ben değilim. Bunu fark etmem oldukça uzun sürdü.”

“Fakat, sanırım şu anda aracın tam ortasında olabilmem için yamuk bir koltuk yapmamız gerekebilir.” ifadelerini kullandı.

Schumacher, geçtiğimiz Avusturya GP’de bunun “ufak” bir sorun olduğunu ve “öncelikleri olmadığını” da ekledi.

Nikita Mazepin, Haas VF-21, Mick Schumacher, Haas VF-21 1 / 1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images