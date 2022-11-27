Honda, Verstappen'e Honda NSX Type S hediye etti

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Honda bu hafta sonu Japonya'daki Motegi pistinde, geleneksel Honda Racing Thanks Day festivalini düzenliyor ve bu etkinliğe hem Red Bull Racing hem de AlphaTauri F1 pilotları da katılıyor.

Pek çok farklı kategoride Honda için yarışan sürücülerin yer aldığı bu festivale dair sürpriz bir an yaşandı.

Japonya üreticinin yöneticileri, Honda ile iki şampiyonluk elde eden Max'e Formula 1'deki başarısı için çok değerli bir hediye sundu.

Honda Racing'in yarış departmanının başkanı Koji Watanabe, Hollandalı pilota Honda NSX Type S aracını hediye etti.

Verstappen bu hediyeden epey memnun kaldı ve şöyle dedi: "Bu harika bir araç. Böyle bir hediye aldığım için çok gururluyum! Çok teşekkür ederim!"

Verstappen, teşekkürünün ardından yeni spor otomobiliyle pistte sembolik bir tur attı.

Type S'in fiyatının 171 bin dolardan başladığı biliniyor. Bu otomobilden Amerika'da 350 tane üretilecek ve bunların 300'ü Acura markası altında satılacak.

Avrupa ise böyle bir araç bulunmadığından, Verstappen oldukça nadir bir örneğe sahip olacak.