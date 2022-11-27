Gasly: "Alpine'e geçiş, benim için yeni bir başlangıç olacak"

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Pierre Gasly, 2022 sezonunun ardından uzun süredir birlikte olduğu Red Bull programından ve AlphaTauri'den ayrıldı.

Gasly, yeni sezonda Alpine'de Esteban Ocon'un takım arkadaşı olacak ve tamamen farklı bir ortamda bulunacak.

Abu Dhabi testinden sonra çok mutlu görünen Gasly, yeni bir açıklamada daha bulundu ve Alpine'in kendisi için "yeni bir sayfa" anlamına geleceğini dile getirdi.

RacingNews365'e konuşan Gasly, "Abu Dhabi testlerinde gördüklerimden sonra, Alpine'in harika sonuçlar üretme potansiyeline sahip olduğuna kesinlikle ikna oldum."

"Takıma geçmenin yeni bir başlangıç olacağına ve iyi çalışıp, birlikte inanılmaz şeyler başarmak için iyi bir fırsat yaratacağına inanıyorum."

"Renault'nun Formula 1'e dönüşünden beri en iyi sezonlarını geçirdiler. Bence takım doğru yolda ve her geçen sezon daha iyi performans sergiliyorlar."

"Şahsen Alpine ile çalışmaya hazırım ve önümüzdeki kış elimden gelen her şeyi yapma niyetindeyim."

"Bir takımdan diğerine geçip, yeni bir takıma, ortama ve araca uyum sağlamanız gerektiğinde, yapmanız gereken iş miktarını küçümsememelisiniz."

"Elbette tüm bunlarla olabildiğince çabuk başa çıkmak için doğru yaklaşımı bulmanız gerekir." dedi.

Fransız pilot ayrıca geçen sezondan pek de keyif almadığını söyledi.

"2021 benim için 2022'den çok daha keyifliydi çünkü bu yıl gerçek hızımı gösterme şansı yakalayamadım."

"Tabii ki insanlar daha çok ön tarafta neler olup bittiğiyle ilgileniyorlar. Bazıları muhtemelen ikinci çizginin ardına hiç bakmıyor. En fazla sekizinci sıraya kadar, sonrasında ne olacağıyla kimse ilgilenmiyor."