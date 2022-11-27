Schumacher: "Vettel'in geri dönme ihtimalini göz ardı edemeyiz"

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Schumacher, Sebastian Vettel'in yakın zamanda emekli olmasına rağmen gelecekte Formula 1'e geri dönebileceğini öne sürdü.

Sky Sports Almanya için yazdığı köşe yazısında eski F1 pilotu Schumacher, Vettel'in başarılarına övgüde bulundu ve bu sporu çevreleyen daha büyük meselelere olan ilgisinin dört kez Dünya Şampiyonunu etkilemiş olabileceğini öne sürdü.

Schumacher, "Sebastian Vettel, harika şeyler başarmış dört kez Dünya Şampiyonu. Formula 1, Sebastian Vettel'i bir insan olarak özleyecek."

"Ne yazık ki, Aston Martin ile işler onun için pek iyi gitmedi. Her şeyin daha farklı olmasını dilerdim."

"Spora ek olarak Sebastian'ın gündeminde fazlasıyla 'çevre koruma' vardı."

"Bu konuda çok eleştirel bir yaklaşım sergiledi. Çevrenin korunmasının önemli olduğu aşikar ancak bazen, Formula 1'de her zaman 'bu kadar kolay olmayan' birçok konuda fazlasıyla sertti." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin, waves to fans at the end of his final race in F1 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Pek çok eski F1 pilotunun resmi olarak emekli olduktan sonra gride geri dönme eğiliminde olması, birçok kişinin Vettel'in gelecekte bir geri dönüş yapıp yapmayacağını merak etmesine neden oldu.

Schumacher, Vettel'in "deneyimli bir pilot olmasının; takımların 35 yaşındaki pilotu tekrar spora çekmeye çalışmasına neden olabileceğini belirtti.

Schumacher, "Sebastian'ın Formula 1'e geri dönüş ihtimali göz ardı edilemez. Bunun örneğini Nico Hulkenberg ve Fernando Alonso'dan görebilirsiniz."

"Formula 1'de hızlı olmanızı sağlayan birçok faktör var ve bunlardan biri de deneyim. Yeni pilotların Sebastian Vettel seviyesine ulaşması uzun zaman alıyor."

"Sebastian, tecrübeleri sebebiyle bir veya iki yıl içinde geri dönme ve en önde yarışma şansına sahip."

"Bunu gerçekten yapar mı bilmiyorum, ama böyle bir ihtimal olabilir." dedi.