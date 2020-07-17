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Formula 1 / Son dakika

Honda, güç ünitesinin Mercedes'le aynı seviyede olmadığını kabul etti

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Honda, güç ünitesinin Mercedes'le aynı seviyede olmadığını kabul etti
Ekleyen:
, Editör
17 Tem 2020 05:17

Honda'nın patronu Toyoharu Tanabe, güç ünitelerinin henüz Mercedes seviyesinde olmadığını dile getirdi.

Mercedes, sezonun ilk iki yarışında belirgin şekilde en iyi araca sahipti ve sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Red Bull'un düzlüklerde önemli oranda vakit kaybettiği görüldü.

Helmut Marko ve Max Verstappen, motorun henüz Mercedes seviyesinde olmadığını söylemişlerdi.

Honda'dan Toyoharu Tanabe de Macaristan GP öncesi verdiği demeçte Mercedes'in gerisinde olduklarını kabul etti.

"Red Bull Ring'deki iki yarıştan sonra Budapeşte'ye geldik. Bunlar olağandışı dönemler ve artık arka arkaya üçüncü yarışı bekliyoruz. Bu, Formula 1 tarihinde ikinci kez oluyor. Daha önce 2018'de Fransa, Avusturya ve İngiltere'de aynı şey olmuştu."

"Honda çalışanları, sosyal kısıtlamalara uymak için birlikte çalıştıkları ekiplerle birlikte  karayoluyla Macaristan'a gittiler. Macaristan'da katı kısıtlamalar var. Piste veya havaalanına gidiş dışında otelden ayrılmamıza izin verilmiyor."

"Hungaroring, Monako kadar olmasa da geçişin zor olduğu bir pist. Bu, başlangıç ​​pozisyonunun çok önemli olduğu anlamına geliyor. Macaristan'da, güç ünitelerinin soğutulmasına Avusturya'ya kıyasla daha fazla dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü genellikle sezonun en sıcak yarışlarından biri burada gerçekleşiyor."

"Geçen yıl Max ile birlikte pole pozisyonundan başladık ve pist bize gerçekten uydu. Ancak son iki yarışta, güçlü rakiplerle savaşmak zorunda kaldık ve hibrit motorlar döneminde baskın olan takımın hızına ayak uyduramadığımızı gördük."

"Güç ünitesi ve araçtan en iyi şekilde yararlanmak için yarışa mümkün olduğunca hazırlanmaya odaklandık."

 
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Editör Kemal Şengül

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