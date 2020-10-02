Honda F1'den neden ayrılıyor ve Red Bull hangi motoru kullanacak?

Bu haberle birlikte Red Bull'un sahip olduğu Red Bull Racing ve AlphaTauri F1 takımları, 2022 ve sonrası için yeni bir motor arayışına girecek.

Honda motorlarını kimler kullanıyor?

2008 sonunda Formula 1'deki fabrika takımını çeken Honda, 2015'te McLaren'ın motor partneri olarak spora geri dönmüştü.

Turbo V6 motorların ikinci senesinde spora giriş yapan Honda, ilk başta McLaren ile özel bir anlaşmaya sahipti ancak bu birliktelik pek iyi başlamadı. McLaren ve Honda 3 zorlu sezonu geride bıraktılar.

2017 sonunda McLaren ile yollarını ayıran Honda, 2018'de Toro Rosso takımına motor tedarik etti. Red Bull'un planı, Honda'nın motorunu Toro Rosso ile değerlendirmek ve buna göre 2019'da Renault yerine Honda motoruna geçip göremeyeceğini görmekti.

2018 Haziran ayında Honda ve Red Bull, gelecek sezon partner olacaklarını duyurdular. İlk anlaşma 2019 ve 2020 yıllarını kapsıyordu.

2019 Kasım ayında, Honda'nın 2021 sezonunda da Red Bull ve AlphaTauri'ye motor tedarik edeceği duyuruldu.

Honda neden F1'den ayrılıyor?

Honda'nun Red Bull ile mevcut anlaşması 2021 sonuna kadar devam ediyor. Bu yüzden Japonya'daki üst yönetimin mevcut sürenin sonrasında anlaşmayı yenileyip yenilemeyeceğine karar vermesi gerekiyordu. Böylece Red Bull'un zamanında motor partneri bulabilmesi sağlanacaktı.

Honda, F1 programını maddi kaygılardan dolayı değil, kaynaklarını alternatif enerji kaynaklarına yönlendirmek için sonlandıracağını duyurdu.

Honda'nın F1 projesi her zaman, AR&GE çalışmalarının bir parçası oldu. Bu açıdan F1'den çekilen kaynaklar, farklı noktalarda kullanılacak. Bunun dışında F1 projesinde çalışan mühendisler, kazandıkları deneyimleri yeni projelerde kullanabilecekler.

Honda ayrıldıktan sonra Red Bull ne yapacak?

Red Bull, 2022 sonrası için henüz herhangi bir motor anlaşmasına sahip olmadığını açıkladı. Honda'nın kararını yeni açıklamış olmasına bakarsak, bu durum pek şaşırtıcı değil.

Red Bull ve AlphaTauri takımları için en açık seçenekler, mevcut üç motor üreticisi olacak. Ancak Mercedes'in gelecek seneden itibaren 4 takıma motor tedarik ediyor olması, kapasitesinin dolu olacağı manasına geliyor. Ferrari 3, Renault ise bir takıma motor tedarik ediyor olacak.

FIA kuralları, olası motor anlaşmasız kalacak takımlar için yeniden düzenlenmişti. Buna göre motor partneri olmayan takımlar, herhangi bir üretici ile anlaşamazsa en az motor tedariğine sahip üretici o takıma motor tedarik etmek zorunda.

Red Bull, Renault ile 2007 ile 2018 arasında 12 sezon birlikte çalıştı ve 2010 ile 2013 arasında 4 şampiyonluk kazandı. Ancak hibrit dönemde iki ekibin arası açıldı ve devam etme konusunda isteksiz oldular. Red Bull son döneminde Renault motorunu Tag Heuer ismiyle kullanmıştı.

İki ekibin özellikle kurallar gereği birleşmek zorunda kalması, tuhaf bir durum olabilir.

Red Bull'un diğer seçeneği, yeni bir motor üreticisini spora girmeye ikna etmek ya da kendi projesini finanse etmek olabilir. Ancak bu seçenek geçmişte reddedilmişti.

Avusturyalı şirketin arası her zaman VW Grubu ile iyi oldu. Audi, Porsche ve Lamborghini markalarını da bünyesinde bulunduran Alman otomobil devinin adı yıllardır F1 için anıldı ancak VW üst yönetimi sonunda hiçbir zaman F1'e onay vermedi.

2022'deki ilk F1 yarışına yaklaşık 18 ay kaldığını düşünürsek, bu süre içerisinde yeni bir projeyi hazırlayıp rekabetçi seviyeye getirmek, pek olası görülmüyor.

Honda, F1'de nasıl bir geçmişe sahip?

Honda, F1 tarihinde dört ayrı dönemde mücadele etti. Son dönemi, F1'deki en başarılı ikinci dönemi oldu.

Honda ilk olarak 1964 ve 1968 yılları arasında mücadele etti ve iki galibiyet kazandı.

15 senelik aranın ardından Honda, 1983'teki turbo döneminde döndü. İlk olarak Spirit takımıyla anlaşan Honda, ardından Williams ve Lotus'la anlaştı. Nelson Piquet, 1987'de Williams-Honda ile şampiyon oldu.

1988'de ünlü McLaren-Honda işbirliği başladı. Ayrton Senna ve Alain Prost'la dört şampiyonluk kazanıldı ve Honda 1992'de spordan ikinci kez ayrılma kararı aldı.

Honda, 2000'de British American Racing ile F1'e geri döndü. BAR, 2006'da tamamen Honda fabrika takımına dönüştü. 2008'in sonunda Honda, küresel ekonomik krizi gerekçe göstererek Formula 1'den üçüncü kez ayrıldı. Ancak takımın hazırladığı araç, 2009'da Brawn GP adıyla ve Mercedes motoruyla hem pilotlar hem de takımlar şampiyonluğunu kazandı.

Honda, turbo V6 döneminde dönme konusunda McLaren tarafından ikna edildi. Ancak 2015'te spora dönen Honda için 4. dönemi sıkıntılı başladı. Hem performans, hem de dayanıklılık konusunda Honda bekleneni veremedi ve McLaren, Honda ile geçirdiği üç sene boyunca beşincilikten daha iyi bir sonuç elde edemedi.

2018'de Toro Rosso'ya geçiş yapan Honda, henüz ikinci yarışında dördüncü olmayı başardı ve o sene Honda, büyük gelişme kaydetti. Bunun üzerine 2019 için Red Bull'la anlaşıldı.

Max Verstappen, Red Bull'un Honda ile çıktığı ilk yarışı Avustralya'da üçüncü olarak podyum sonucu elde etti. Aynı sene Avusturya'da ortaklığın ilk yarış zaferi elde edilirken Almanya ve Brezilya'da iki zafer daha alındı.

2020'de Verstappen, Silverstone'daki ikinci yarışta kazanırken birçok kez podyuma çıktı ve Red Bull şampiyonada ikinci durumda.

Red Bull'a ek olarak AlphaTauri'den Pierre Gasly, olaylı İtalya GP'de sürpriz bir zafer elde etti. Bu, Honda'nın 77. GP zaferiydi.

Honda, 2021 sonunda F1'den ayrılana kadar F1'e olan bağlılığının devam edeceğini ve en iyi sonuçları almak için her zamanki gibi zorlayacağını açıkladı.

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