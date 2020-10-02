Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
Biletler
11 Eki
Yarış:
8 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
Biletler
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
20 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
Biletler
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
28 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
41 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
62 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
69 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

F1'deki pozitif COVID artışı, seyircili yapılan Rusya GP ile alakalı değilmiş

paylaşım
yorumlar
F1'deki pozitif COVID artışı, seyircili yapılan Rusya GP ile alakalı değilmiş
Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör: Benjamin Vinel
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Rusya Grand Prix'sinde yapılan COVID-19 testlerinde Formula 1, toplam 10 tane COVID-19 vakasının pozitif olduğunu açıkladı, ancak bu vakaların hiçbirinin Sochi'de yapılan yarışla bağının olmadığı belirtildi.

F1, sezon başlangıcının ertelenmesine neden olan pandemi sebebiyle 2020'deki yarışlar için getirdiği protokollerin içerisinde COVID-19 testinin düzenli olarak yapılması da bulunmakta. 

Padoğa giren ve yarışlarda çalışan personelin tamamı, beş günlük periyotlarda teste tabi tutulmak zorundalar, F1 ise bu verileri haftalık olarak açıklamakta. 

Cuma günü yapılan son açıklamada FIA ve F1, son yedi günde yapılan toplam 1.822 testten 10 tanesinin pozitif çıktığını belirtti.

Böylece F1, ilk defa testlerde çıkan pozitif vaka sayısında çift haneli rakamlara ulaşırken, pozitif testlerin tamamı "yardımcı personel" içerisinde çıktığı belirtildi. Bir önceki en yüksek rakam ise, bir hafta öncesinde 3.256 testte çıkan yedi pozitif vakaydı. 

Yapılan açıklamada şunlar belirtildi: "Bu vakalara çok hızlı bir şekilde müdahale edildi ve organizasyonu hiçbir şekilde etkilemedi."

"Taraftarların pistte bulunmasının duruma bir etkisi olmadı, çünkü seyircilerin protokoller gereği F1 baloncuğuna girmesi yasaktı."

Rusya Grand Prix'si, 2020 sezonunda yüksek kapasiteyle organizasyon yapan ilk F1 yarışı oldu, Sochi Pisti'ne günde 30.000 civarında seyirci kabul edildi, bu da pistin toplam seyirci kapasitesinin yarısıydı. 

Rusya, diğer ülkelerin aksine sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda sert kurallar uygulamadı, bu da yardımcı personellerin virüse maruz kalmış olmasının en önemli nedeni olabilir.

Haas F1 sürücüsü Romain Grosjean, Rusya Grand Prix'si hafta sonunda yaptığı açıklamalarda kendisini bir otelde ilk defa güvende hissetmediğini söylemişti. 

"Rusya'da maske takmak zorunlu değil." diyen Grosjean ekledi: "Garsonlar takıyordu ancak maske burunlarını kapamıyordu. Otelde pek çok taraftar vardı, bu yüzden asansörü F1 baloncuğu dışında bulunan insanlarla paylaşmak zorunda kaldık."

"Bu, benim oldukça rahat olduğum bir konu değil. Sağlığım açısından koronavirüse maruz kalmaktan korkmuyorum, sadece bunun yüzünden yarışamayacak olmaktan, işimi yapamayacak olmaktan dolayı korkuyorum."

"Otelde alınan güvenlik önlemlerinden hiç memnun değilim."

Test sayısının, Nürbürgring'de gerçekleştirilecek olan Eifel Grand Prix'si öncesinde yapılan sıradaki testlerde azalması bekleniyor. 

F1, Haziran'ın sonunda başlattığı sezondan itibaren uyguladığı protokollerde 50.000'e yakın COVID-19 testi uyguladı ve bu zaman aralığında 26 test pozitif çıktı.

 

Alakalı video

McLaren: "Yeni burun, aracın gizli performansını açığa çıkaracak"

Önceki haber

McLaren: "Yeni burun, aracın gizli performansını açığa çıkaracak"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar Bugün

Resmi: Honda, 2021 sonunda F1'den ayrılacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Honda, 2021 sonunda F1'den ayrılacak!

McLaren: "Yeni burun, aracın gizli performansını açığa çıkaracak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

McLaren: "Yeni burun, aracın gizli performansını açığa çıkaracak"

Renault yeniden Red Bull'a motor sağlamak zorunda kalabilir!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Renault yeniden Red Bull'a motor sağlamak zorunda kalabilir!

Honda duyurusunun ardından Red Bull: "F1'den ayrılmayacağız"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Honda duyurusunun ardından Red Bull: "F1'den ayrılmayacağız"

F1'deki pozitif COVID artışı, seyircili yapılan Rusya GP ile alakalı değilmiş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1'deki pozitif COVID artışı, seyircili yapılan Rusya GP ile alakalı değilmiş

Alonso: "Schumacher, Hamilton'dan daha iyi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso: "Schumacher, Hamilton'dan daha iyi"

"Red Bull, Perez ve Hulkenberg ihtimalini değerlendiriyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

"Red Bull, Perez ve Hulkenberg ihtimalini değerlendiriyor"

Tost: "Honda'nın F1'den ayrılma kararı talihsiz oldu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Tost: "Honda'nın F1'den ayrılma kararı talihsiz oldu"

Son Haberler

F1'deki pozitif COVID artışı, seyircili yapılan Rusya GP ile alakalı değilmiş
F1 Formula 1 / Son dakika

F1'deki pozitif COVID artışı, seyircili yapılan Rusya GP ile alakalı değilmiş

McLaren: "Yeni burun, aracın gizli performansını açığa çıkaracak"
F1 Formula 1 / Son dakika

McLaren: "Yeni burun, aracın gizli performansını açığa çıkaracak"

Honda, 2021 için yeni bir F1 motoru üzerinde çalışmaya devam edecek
F1 Formula 1 / Son dakika

Honda, 2021 için yeni bir F1 motoru üzerinde çalışmaya devam edecek

Tost: "Honda'nın F1'den ayrılma kararı talihsiz oldu"
F1 Formula 1 / Son dakika

Tost: "Honda'nın F1'den ayrılma kararı talihsiz oldu"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Resmi: Honda, 2021 sonunda F1'den ayrılacak!

2
Formula 1

McLaren: "Yeni burun, aracın gizli performansını açığa çıkaracak"

3s
3
Formula 1

Renault yeniden Red Bull'a motor sağlamak zorunda kalabilir!

4
Formula 1

Honda duyurusunun ardından Red Bull: "F1'den ayrılmayacağız"

5
Formula 1

F1'deki pozitif COVID artışı, seyircili yapılan Rusya GP ile alakalı değilmiş

1s

Son Haberler

F1'deki pozitif COVID artışı, seyircili yapılan Rusya GP ile alakalı değilmiş
F1

F1'deki pozitif COVID artışı, seyircili yapılan Rusya GP ile alakalı değilmiş

McLaren: "Yeni burun, aracın gizli performansını açığa çıkaracak"
F1

McLaren: "Yeni burun, aracın gizli performansını açığa çıkaracak"

Honda, 2021 için yeni bir F1 motoru üzerinde çalışmaya devam edecek
F1

Honda, 2021 için yeni bir F1 motoru üzerinde çalışmaya devam edecek

Tost: "Honda'nın F1'den ayrılma kararı talihsiz oldu"
F1

Tost: "Honda'nın F1'den ayrılma kararı talihsiz oldu"

Renault yeniden Red Bull'a motor sağlamak zorunda kalabilir!
F1

Renault yeniden Red Bull'a motor sağlamak zorunda kalabilir!

Son Videolar

Honda, F1'in en büyük şakası olmaktan nasıl kazanan motora dönüştü? 08:55
Formula 1
40dk

Honda, F1'in en büyük şakası olmaktan nasıl kazanan motora dönüştü?

McLaren'ın güncellemeleri sadece başlangıç 06:37
Formula 1

McLaren'ın güncellemeleri sadece başlangıç

Sıralamalardaki Drama, Start Antrenmanları & Daha Fazlası | 2020 Rusya GP F1 Yarış Değerlendirmesi 08:52
Formula 1

Sıralamalardaki Drama, Start Antrenmanları & Daha Fazlası | 2020 Rusya GP F1 Yarış Değerlendirmesi

Grand Prix Greats – Rusya GP en iyi fotoğraflar 02:53
Formula 1

Grand Prix Greats – Rusya GP en iyi fotoğraflar

F1 Rusya Grand Prix'si Start Gridi 01:01
Formula 1

F1 Rusya Grand Prix'si Start Gridi

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.