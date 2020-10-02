F1'deki pozitif COVID artışı, seyircili yapılan Rusya GP ile alakalı değilmiş

F1, sezon başlangıcının ertelenmesine neden olan pandemi sebebiyle 2020'deki yarışlar için getirdiği protokollerin içerisinde COVID-19 testinin düzenli olarak yapılması da bulunmakta.

Padoğa giren ve yarışlarda çalışan personelin tamamı, beş günlük periyotlarda teste tabi tutulmak zorundalar, F1 ise bu verileri haftalık olarak açıklamakta.

Cuma günü yapılan son açıklamada FIA ve F1, son yedi günde yapılan toplam 1.822 testten 10 tanesinin pozitif çıktığını belirtti.

Böylece F1, ilk defa testlerde çıkan pozitif vaka sayısında çift haneli rakamlara ulaşırken, pozitif testlerin tamamı "yardımcı personel" içerisinde çıktığı belirtildi. Bir önceki en yüksek rakam ise, bir hafta öncesinde 3.256 testte çıkan yedi pozitif vakaydı.

Yapılan açıklamada şunlar belirtildi: "Bu vakalara çok hızlı bir şekilde müdahale edildi ve organizasyonu hiçbir şekilde etkilemedi."

"Taraftarların pistte bulunmasının duruma bir etkisi olmadı, çünkü seyircilerin protokoller gereği F1 baloncuğuna girmesi yasaktı."

Rusya Grand Prix'si, 2020 sezonunda yüksek kapasiteyle organizasyon yapan ilk F1 yarışı oldu, Sochi Pisti'ne günde 30.000 civarında seyirci kabul edildi, bu da pistin toplam seyirci kapasitesinin yarısıydı.

Rusya, diğer ülkelerin aksine sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda sert kurallar uygulamadı, bu da yardımcı personellerin virüse maruz kalmış olmasının en önemli nedeni olabilir.

Haas F1 sürücüsü Romain Grosjean, Rusya Grand Prix'si hafta sonunda yaptığı açıklamalarda kendisini bir otelde ilk defa güvende hissetmediğini söylemişti.

"Rusya'da maske takmak zorunlu değil." diyen Grosjean ekledi: "Garsonlar takıyordu ancak maske burunlarını kapamıyordu. Otelde pek çok taraftar vardı, bu yüzden asansörü F1 baloncuğu dışında bulunan insanlarla paylaşmak zorunda kaldık."

"Bu, benim oldukça rahat olduğum bir konu değil. Sağlığım açısından koronavirüse maruz kalmaktan korkmuyorum, sadece bunun yüzünden yarışamayacak olmaktan, işimi yapamayacak olmaktan dolayı korkuyorum."

"Otelde alınan güvenlik önlemlerinden hiç memnun değilim."

Test sayısının, Nürbürgring'de gerçekleştirilecek olan Eifel Grand Prix'si öncesinde yapılan sıradaki testlerde azalması bekleniyor.

F1, Haziran'ın sonunda başlattığı sezondan itibaren uyguladığı protokollerde 50.000'e yakın COVID-19 testi uyguladı ve bu zaman aralığında 26 test pozitif çıktı.

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