Abiteboul: "Gerekli olması halinde Red Bull'a motor tedarik edebiliriz"

Honda'nın cuma günü, 2021 sonunda spordan çekileceğini resmi olarak duyurmasının ardından Red Bull Racing ve AlphaTauri F1 takımları motor tedarikçisi arayışına girdi.

Renault, 2007 ile 2018 yılları arasında Red Bull'a motor tedarik etti ve Red Bull, Renault ile birlikte 4 şampiyonluk kazandı. Buna karşı taraflar, hibrit motor döneminde karşılıklı olarak beklentileri karşılayamadılar ve sonunda büyük anlaşmazlıklar yaşadılar.

Red Bull ve Renault, gelecekte yeniden bir araya gelmek istemese dahi kurallar gereği bir araya gelebilirler. Bir takım, motor üreticilerinden birisi ile anlaşmaya varamazsa, o zaman en az motor tedarik eden üretici, o takıma motor vermek zorunda kalıyor. Gelecek seneden itibaren Renault'nun kendi takımı dışında başka bir takımı olmayacak. Bu açıdan Red Bull'a motor tedarik etmek zorunda kalabilir.

Motorsport.com'a konuşan Abiteboul, "Şu ana kadar taraflar arasında bir görüşme olmadığını doğrulayabilirim."

"Sporun içerisinde yer alan insanlar olarak kuralların açık bir şekilde farkındayız ve kurallara uymaya, zorunluluklarımızı yerine getirmeye hazırız."

"Açıkçası bu konu biraz detaylı incelenmesi gereken bir konu. Öncelikle böyle bir talep olması gerekiyor. Henüz böyle bir talep olmadı. İkinci olarak zamanlama dahil, belli koşulların ortaya çıkması gerekiyor. Henüz zamanlama açısından o aralığın çok uzağındayız. Bu, gelecek senenin ilkbaharından önce olmayacak."

"F1'de çok kısa sürede çok fazla şeyin olabileceğini biliyoruz. 2021 ilkbaharı henüz çok uzakta. Bu tür şeyler olabilir. Dediğim gibi, mevcut koşullar altında ortaya çıkabilecek zorunluluklara uyacağız." dedi.

Red Bull'la yaşadıklarına baktıklarında yeniden birleşmenin tuhaf olup olmayacağı sorulduğunda Abiteboul, "Öyle olacağını düşünüyorum ancak sporu da düşünmemiz lazım. Henüz o köprüyü geçmenin çok uzağındayız."

"Red Bull'un arka planda farklı planlarının olmadığını düşünemiyorum. Açıkçası bu durumun bir süredir farkındalardı. Helmut ve Christian'ın bu konu için bir sürü çözümü olabilir. Onlar için A planı olduğumuzu sanmıyorum!" dedi.

Abiteboul son olarak, Honda'nın kararının kendileri için sürpriz olmadığını söyledi.

Abiteboul, "Her zaman, bu tür şeylerin olabileceğini biliyoruz. 2021'den sonrası için pozisyonlarını doğrulamaları gerekiyordu ve şu an, onun için en iyi zamandı. Belki şu ana kadar doğrulamamış olmaları bunun bir işaretiydi çünkü biz şimdiden 2022 motoru için ne seviyede olduğumuzu biliyoruz." dedi.