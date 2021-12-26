Honda: "Aşırı saygı, McLaren'la iletişim sorunları yaşamamıza yol açtı"

Japon üretici, 1992'de spordan ayrılmadan önce 1980'lerin sonlarında ve 1990'ların başlarında, Woking merkezli McLaren'la oldukça başarılı bir dönem geçirmişti.

İki şirket, Japon üreticinin Formula 1'e dönme kararı aldığı 2015 yılında yeniden ortaklık kurdu.

Fakat, bu ortaklık üç hayal kırıklığıyla dolu yılın ardından 2017 sonunda bitti. Sonrasında Honda, Toro Rosso/AlphaTauri'ye motor sağlarken McLaren da Renault motoruna geçti.

Hem Honda hem de McLaren, birlikte çalıştıkları dönemde, iletişimin kendileri için önemli bir zorluk olduğunu kabul ettiler ve Japon üreticinin F1 patronu Masashi Yamamoto da bunun nedenlerinden birisinin, iki şirketin birbirlerine "aşırı saygı duyması" olduğunu söyledi.

Yamamoto, "McLaren ile çalıştığımız günlere bakarsak, o dönemde onlardan çok şey öğrendik ama karşılıklı saygımız çok fazlaydı."

"Bu yüzden belki de biraz iletişim eksikliğimiz vardı. Bu açıdan projenin iyi gitmemesi çok yazık oldu." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Masashi Yamamoto, General Manager, Honda Motorsport, with a trophy Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Honda, McLaren'la yollarını ayırdıktan bir süre sonra önce Toro Rosso, sonra da Red Bull'a motor sağlamaya başladı. Bu ortaklık meyvelerini, daha ilk yıllarda verdi ve Red Bull&Honda ortaklığının üçüncü yılında şampiyonluk geldi.

Fakat Honda, Red Bull şampiyon olmadan bir yıl önce, 2021'in serideki son yılları olmasına çoktan karar vermişti.

Bu yılki başarıya rağmen Yamamoto, ayrılığın asla yeniden düşünülmediğini söyledi.

Yamamoto, "F1'den ayrılmak Honda adına çok büyük bir karardı. Temelde karbon nötr olmanın yanı sıra, dünyadaki tüm müşteriler için alınan bir karardı."

"Bu yıl iyi sonuçlar almamıza rağmen burada [F1'de] kalmayı hiç tartışmadık." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, crosse the line Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Honda, Red Bull'a motoru konusunda yardım edecek olsa da Yamamoto, sürecin "tamamen Red Bull tarafından kontrol edileceğini" söyledi.

Honda'nın F1'deki son macerasından en sevdiği anıları da açıklayan Yamamoto, Verstappen'in 2019 sezonunun açılış yarışında Honda ile aldığı ilk podyumu unutamadığını söyledi.

"Benim için en iyi an, 2019'daki Avustralya Grand Prix'si, yani Red Bull Racing ile ilk podyumdu. Ayrıca 2019 Avusturya, yani Red Bull ile ilk galibiyet de öyleydi."