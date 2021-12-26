Tüm zamanların en zengin F1 pilotu kim?

Michael Schumacher, 1990'ların başında spora adım atmış ve 2012 yılında F1 kariyerini noktalamıştı.

Alman pilot, bu süre zarfında yedi dünya şampiyonluğu kazandı ve özellikle Ferrari'de yarışırken, oldukça çıkarıl anlaşmalar yapmıştı.

Daily Mirror'un listesine göre Schumacher, 800 milyon dolarlık servetiyle tüm zamanların en zengin Formula 1 pilotu konumunda yer alıyor.

Listeye göre tıpkı yedi şampiyonluğu bulunan Lewis Hamilton, 285 milyon dolarla Schumacher'i takip ediyor.

Bu sene, iki yıl aradan sonra spora dönen Fernando Alonso, McLaren, Ferrari ve Alpine/Renault gibi takımlarla yarışmasının ardından 240 milyon dolarlık bir servete sahip.

Dünya şampiyonları Kimi Raikkonen ve Jenson Button, 150 milyon dolarla dördüncü ve beşinci sıralardalar.

Dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel'in toplam mal varlığının 100 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor ve bu da kendisini en zengin 10. F1 pilotu yapıyor.

Daily Mirror'a göre en zengin 10 pilot şöyle:

1) Michael Schumacher: 800 milyon dolar

2) Lewis Hamilton: 285 milyon dolar

3) Fernando Alonso: 240 milyon dolar

4) Kimi Raikkonen: 150 milyon dolar

5) Jenson Button: 150 milyon dolar

6) Eddie Irvine: 120 milyon dolar

7) Mario Andretti: 120 milyon dolar

8) Martin Brundle: 100 milyon dolar

9) Jody Scheckter: 100 milyon dolar

10) Sebastian Vettel: 100 milyon dolar