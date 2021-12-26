Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Önceki / Ecclestone: "Mercedes, Abu Dhabi GP'nin son anlarında Bottas'ı yolda bırakmalıydı"
Formula 1 Haberler

Tüm zamanların en zengin F1 pilotu kim?

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Daily Mirror'un en çok kazanan 10 sporcu haberine göre, zirvede 800 milyon dolar ile Michael Schumacher var.

Tüm zamanların en zengin F1 pilotu kim?

Michael Schumacher, 1990'ların başında spora adım atmış ve 2012 yılında F1 kariyerini noktalamıştı.

Alman pilot, bu süre zarfında yedi dünya şampiyonluğu kazandı ve özellikle Ferrari'de yarışırken, oldukça çıkarıl anlaşmalar yapmıştı.

Daily Mirror'un listesine göre Schumacher, 800 milyon dolarlık servetiyle tüm zamanların en zengin Formula 1 pilotu konumunda yer alıyor.

Listeye göre tıpkı yedi şampiyonluğu bulunan Lewis Hamilton, 285 milyon dolarla Schumacher'i takip ediyor.

Bu sene, iki yıl aradan sonra spora dönen Fernando Alonso, McLaren, Ferrari ve Alpine/Renault gibi takımlarla yarışmasının ardından 240 milyon dolarlık bir servete sahip.

Dünya şampiyonları Kimi Raikkonen ve Jenson Button, 150 milyon dolarla dördüncü ve beşinci sıralardalar.

Dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel'in toplam mal varlığının 100 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor ve bu da kendisini en zengin 10. F1 pilotu yapıyor.

Daily Mirror'a göre en zengin 10 pilot şöyle:

1) Michael Schumacher: 800 milyon dolar

2) Lewis Hamilton: 285 milyon dolar

3) Fernando Alonso: 240 milyon dolar

4) Kimi Raikkonen: 150 milyon dolar

5) Jenson Button: 150 milyon dolar

6) Eddie Irvine: 120 milyon dolar

7) Mario Andretti: 120 milyon dolar

8) Martin Brundle: 100 milyon dolar

9) Jody Scheckter: 100 milyon dolar

10) Sebastian Vettel: 100 milyon dolar

paylaşım
yorumlar
Ecclestone: "Mercedes, Abu Dhabi GP'nin son anlarında Bottas'ı yolda bırakmalıydı"
Önceki haber

Ecclestone: "Mercedes, Abu Dhabi GP'nin son anlarında Bottas'ı yolda bırakmalıydı"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Ecclestone: "Mercedes, Abu Dhabi GP'nin son anlarında Bottas'ı yolda bırakmalıydı"
Formula 1

Ecclestone: "Mercedes, Abu Dhabi GP'nin son anlarında Bottas'ı yolda bırakmalıydı"

İtalya, Imola ve Monza'ya F1 yarışları için özel bütçe tahsis edecek
Formula 1

İtalya, Imola ve Monza'ya F1 yarışları için özel bütçe tahsis edecek

Röportaj: Ayhancan Güven merak edilenleri açıkladı: F1 gerçekçi bir hedef mi?
TÜRK SPORCULAR

Röportaj: Ayhancan Güven merak edilenleri açıkladı: F1 gerçekçi bir hedef mi?

Son Haberler

Tüm zamanların en zengin F1 pilotu kim?
Formula 1 Formula 1

Tüm zamanların en zengin F1 pilotu kim?

Ecclestone: "Mercedes, Abu Dhabi GP'nin son anlarında Bottas'ı yolda bırakmalıydı"
Formula 1 Formula 1

Ecclestone: "Mercedes, Abu Dhabi GP'nin son anlarında Bottas'ı yolda bırakmalıydı"

İtalya, Imola ve Monza'ya F1 yarışları için özel bütçe tahsis edecek
Formula 1 Formula 1

İtalya, Imola ve Monza'ya F1 yarışları için özel bütçe tahsis edecek

Honda: "Aşırı saygı, McLaren'la iletişim sorunları yaşamamıza yol açtı"
Formula 1 Formula 1

Honda: "Aşırı saygı, McLaren'la iletişim sorunları yaşamamıza yol açtı"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.