Aston Martin: "2021 aero kuralları bize, Mercedes'e kıyasla daha fazla zarar verdi"

Pirelli'nin lastikler üzerindeki baskıyı azaltmak adına yaptığı baskı sonrası FIA, araçların taban ve bargeboard kısımlarında değişiklik yapılmasına karar verdi.

Takımlar, temelde 2020 şasilerini kullanmak zorunda kaldığı bir yılda, bu değişikliklere uyum sağlamak zorunda kaldılar ve bu değişiklikler de Mercedes ile Aston Martin gibi yüksek taban eğimli araçlara zarar verdi.

Mercedes, iyi bir ilerleme kaydedip, takımlar şampiyonasında mutlu sona ulaşsa da, 2020'de dördüncü olan Aston Martin, daha zor bir sezonla karşı karşıya kalarak yedinci oldu.

Aston'un takım patronu Otmar Szafnauer, takımının geriye düşmesinin kendileri için sürpriz olmadığını çünkü Mercedes'in geçen yıldan gelen bir avantajı olduğundan, kaybı kısmen telafi edebildiğini ancak kendilerinin böyle bir imkanı olmadığını söyledi.

"Sezon başlamadan önce bile, bu geç noktada yapılan değişikliklerin bizi ve Mercedes'i etkileyeceğinden endişeliydik. Yılın gidişatı da bunu doğruladı."

"Orta grup çok yakın olduğu için, kaybettiğimiz tur zamanı hangi pistte olduğumuza bağlı olarak tur başına 0.7, 0.8 hatta 0.9 saniyeyi buldu. Bu da bizi en hızlı üçüncü araçtan altıncı, yedinci sıraya düşürdü."

"Mercedes de sahip oldukları aerodinamik felsefe yüzünden vakit kaybetti ancak onlar için bu durum, sürekli olarak pole pozisyonunda oldukları bir durumdan, şampiyonluk için savaşmak zorunda kaldıkları bir duruma düşmeleri anlamına geliyordu."

“Bizim için çok ama çok daha büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden, hem bu sebeple hem de 2022 düzenlemelerinin tamamen farklı olması nedeniyle, tüm dikkatimizi 2022'ye çevirmek ve 2021'e odaklanmayı bırakmak zorunda kaldık."

Lance Stroll, Aston Martin AMR21 Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Aston Martin, sezon başında kayıpları en aza indirmek etmek adına bazı gelişim çalışmaları yapsa dada, Szafnauer, bu sezona çok fazla kaynak aktarmanın anlamsız olduğunu çünkü bir yandan 2022 projesinde vakit kaybedeceklerini, diğer yandan da bu yıl kazanacakları zamanın minimum olacağını belirtti.

"Bu yılın başında, sahip olduğumuz aero kaybın bir kısmını geri kazanmak için büyük bir gelişim programımız vardı."

"Bunu erkenden denedik ama yeni sezona geçiş planımıza bağlı kalmamız gerekiyordu çünkü aksi takdirde bu yıl vasat bir yıl geçirirdik ve gelecek yıl olabilecek en iyi sezona sahip olamazdık."

"Bu yüzden ne kadar acı verici bir karar olsa da, bilinçli olarak gelecek yıla odaklandık."

Aston Martin'in yere basma gücünü artırmaya yardımcı olmak için getirdiği güncellemeler iyi yönde gitmedi ve sürüklenme arttığı için, takıma zarar verdi.

Szafnauer şunları ekledi: "Yere basma gücünün bir kısmını geri almaya çalışırken, geçmişte sahip olduğumuzdan biraz daha sürüklenen bir araca sahip olduk..."

"Bazı pistlerde bu, tur zamanı için zararlıyken, diğerlerinde çok da kötü değildi. Bu yüzden iniş çıkışlarla dolu bir sezon oldu."