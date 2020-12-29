Honda: "2020'deki hedeflerimize ulaşamadık"

Red Bull-Honda, 2020 Formula 1 sezonuna şampiyonluk hedefiyle başladı ancak sezona damga vuran takım yine Mercedes oldu.

Alman üretici yine neredeyse tüm yarışlarda baskın performans gösterdi ve sezon sonunda her iki şampiyonluğu da kazandı.

Red Bull-Honda, sezon boyunca hızını yavaş yavaş artırsa da, bu performansı sezonun geneline yayamadı ve hayal kırıklığı yaşadı.

Honda'nın teknik direktörü Toyoharu Tanabe de hedefledikleri yerde olmadıklarını kabul ediyor.

Tanabe, "Genel anlamda bu yıl Red Bull Racing ile dünya şampiyonu olabilmeyi umuyorduk, ancak maalesef sezon boyunca Mercedes'in seviyesinde olmayı başaramadık."

"Bundan ötürü Honda olarak istediğimiz sonucu elde edemedik. Yine de sezon boyunca Max'in Silverstone'daki zaferi ve Pierre'in Monza'daki ilk galibiyeti de dahil olmak üzere bazı önemli anlar vardı."

"Önümüzdeki sezona giderken paketimizi genel anlamda geliştirmemiz için çok çalışmamız gerektiğini söylememize gerek dahi yok."

"Bildiğimiz üzere önümüzdeki yıldan sonra Formula 1'den çekileceğiz. Ama hedefimiz aynı: dünya şampiyonluğunu kazanmak."

"Partnerlerimizle birlikte kışın daha fazla güç bulabilmek adına çok çalışacağız ve 2021'de her zamankinden daha güçlü şekilde döneceğiz." dedi.