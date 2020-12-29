Marko: "Perez, Verstappen'den en fazla 0.2 saniye yavaş olabilir"

Milton Keynes merkezli ekibin patronu Christian Horner, Sergio Perez'in 2020'nin ikinci yarısındaki performansının görmezden gelinemeyeceğini ve bundan ötürü Alex Albon yerine Perez'i tercih ettiklerini söylemişti.

Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko, Motorsport.com'la özel röportajında, stratejik anlamda Mercedes'le savaşabilmek için güçlü bir ikiliye ihtiyaçları olduğunu ve bu yüzden Perez'i tercih ettiklerini söyledi.

"Aldığımız karar bize en çok kimin uyduğuyla ilgili değil, takım için en iyisinin ne olduğuyla ilgiliydi. McLaren gelecek yıl Mercedes motoruyla ileriye doğru bir adım atacak, Renault ve Ferrari'nin de muhtemelen yaklaşacağını varsaymalıyız."

"Yani sıralama turlarında 0.5 saniye geride kalırsanız, dördüncü değil, yedinci ya da sekizinci olursunuz. O zaman aslında takım için faydasız olursunuz, çünkü stratejik savaşta kullanılamazsınız."

"Mercedes Abu Dhabi'deki son yarışta hiçbir şey yapamadı ya da çok fazla risk almalıydı. Bottas'ı yumuşak lastiklere geçirebilirlerdi ama o zaman Albon'un arkasına düşebilirdi ve bunu yaparken Abu Dhabi pistinde geçiş yapmanın çok zor olduğunu unutmamalısınız."

"Bu nedenle Albon çok iyi bir yarış çıkardığı ve Mercedes'e yakın olduğu için her zamanki stratejilerini uygulayamadılar. Önümüzdeki yıl sonunda yeniden şampiyon olmak istiyoruz. Bunun için güçlü bir ikiliye ihtiyacımız var. "

Marko, Sakhir GP galibiyetinin kararlarında etkili olmadığını söyledi.

"Hayır, herhangi bir etkisi yoktu. Perez'in performansı özellikle yılın ikinci yarısı başta olmak üzere tüm yıl harikaydı."

"Zafer psikolojik olarak başka bir engeli ortadan kaldırması açısından yararlı oldu. Kazandıktan sonra büyük oranda rahatlarsınız. Bu galibiyetle ibre daha da Perez lehine döndü."

Marko, Perez'in takıma girip Verstappen'i düzenli olarak yenmesini beklemiyor ancak ikilinin çok yakın olacağını düşünüyor.

Marko, "Yarış temposunda Perez, Max’ın hemen arkasında olmalı. Henüz kimse onun seviyesine ulaşamadığı için sıralama turlarında nasıl bir fark olacağını göreceğiz."

"En fazla 0.2 saniye olabilir, bu civarda bir şey bekliyorum, belki daha da az. Mercedes'e karşı savaşabilmek için iki pilotla da güçlü bir takım olmalıyız."

"Yeniden Mercedes'e rakip olabilmeyi umuyoruz. Bottas, Bahreyn'deki kadar kötü bir gün geçirmediği sürece rolünü çok iyi şekilde yerine getiriyor. Bunu Perez'den de bekliyoruz."