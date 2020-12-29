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Formula 1 / Son dakika

Gasly: "Sezon başında AlphaTauri'nin bu kadar hızlı olacağına inanmıyorduk"

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Gasly: "Sezon başında AlphaTauri'nin bu kadar hızlı olacağına inanmıyorduk"
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, Editör

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, sezon başında sahip oldukları pozisyonlar göz önüne alındığında şampiyona sonucundan memnun olduğunu söyledi.

AlphaTauri 2019 yılının ikinci yarısında Pierre Gasly ile istikrarlı sonuçlar almasına rağmen 2020'nin kış testlerinde pek iyi görünmüyorlardı.

Özellikle Racing Point, McLaren ve Renault'nun hızı göz önüne alındığında, AlphaTauri'nin puan alması için öndekilerin hata yapmasına ihtiyaçları vardı.

Ama Pierre Gasly önderliğinde çok sayıda puan aldılar ve Monza'da 2007'den sonraki ilk zaferlerini elde ettiler.

Sezonu yedinci sırada tamamlamalarının ardından konuşan Gasly, beklediklerinden daha iyi bir yıl geçirdiklerini söyledi.

Gasly, "Kabul etmeliyim ki sezon başında, bu yılın her zamankinden çok daha zor olacağını düşündüm."

"Barcelona'da aracı ilk kez test ettiğimizde, pek de memnun olmadığımız birkaç şey vardı. Aero anlamda geliştirmemiz gereken bazı yerler olduğunu düşündüm ve takım ilk birkaç yarışta oldukça büyük bir adım attı."

“Avusturalya GP iptal edildikten sonra sezon ertelendi, bu da muhtemelen bize yardımcı oldu. İlk yarışlar için güncellemelerimiz vardı ve Avusturya'ya gittiğimizde zaten bazılarına sahiptik."

"Motor açısından baktığımızda ise, şu anda oldukça rekabetçi bir güç ünitesine sahip olduğumuzu düşünüyorum."

"Honda tüm yıl boyunca harika bir iş çıkardı, dayanıklılık harikaydı ve geçen yıla göre kaydedilen gelişim göz önüne alındığında, bence doğru yönde gidiyoruz."

"Bu yüzden 2021'deki son yılımızı sabırsızlıkla bekliyoruz.” dedi.

Gasly, kendisinin de F1'deki en iyi yılı olduğunu söyledi.

"Şahsen, bunun en iyi sezonum olduğunu söylemek adil olur. Formula 1'deki diğer tüm yıllardan daha iyi performans gösterdiğimi düşünüyorum. Biraz deneyimle beraber Formula 1'deki diğer tüm yıllarımdan daha iyi performans gösterdim."

"Geçen yıl biraz daha fazla zorlandım. Bu yıl istikrarımı artırmak istedim, sürekli olarak puanlar almaya ve yarışlarda karşılaşabileceğim sorunların üstesinden gelmeye çalıştım."

“İşlerin gerçekten yolunda gitmediği daha zorlu yarışlarda, elimizden gelenin en iyisini yapmaya ve mümkün olan birkaç puanı almaya çalıştık ve bence öyle de yaptık."

"Gelecek yıl bir adım daha ileri gitmek ve daha da güçlü performanslar sergilemek istiyorum."

 

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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