Hollanda GP’si eylül ayındaki F1 yarışında 105.000 seyirciyi hedefliyor

Geçtiğimiz sene 1985’ten beri ilk grand prix’sini düzenleyecek olan Hollanda, COVID-19 pandemisi nedeniyle yarışı iptal etmek zorunda kaldı. Fakat Zandvoort, bu sezon 5 Eylül’de F1 hasretine son verecek.

Geçtiğimiz sene yarışların çoğu kapalı kapıların ardında gerçekleşti ancak bu sezon, hayranlar yavaş yavaş pistlere geri dönmeye başlamasıyla İspanya ve Monako Grand Prix’leri seyircili olarak gerçekleşti.

Hollanda başbakanı Mark Rutte, geçtiğimiz hafta Hollanda’da COVID-19 kısıtlamalarının azaltılmasının ve 5 Haziran’da yasakların tamamen kaldırılmasının planlandığını duyurdu.

Sağlık bakanı Hugo de Jonge da buna ek olarak, 1 Eylül itibariyle sosyal mesafe ve maske kurallarının kaldırılmasının beklendiğini açıkladı.

Hollanda GP sportif direktörü Jan Lammers, geçtiğimiz sene grand prix’ye iptal edilmeseydi günlük 105.000 civarında hayranın katılacağı göz önünde bulundurulduğunda eylül ayındaki yarışın seyircili yapılması konusunda iyimser.

Lammers 2021’de de bu rakama ulaşmayı umut ediyor ama bunun mümkün olması için 1.5 metrelik sosyal mesafe kurallarının o zamana kadar yürürlükten kaldırılmış olması gerekiyor.

Lammers Motorsport.com Hollanda’ya verdiği demeçte. “Pozitif yönde ilerleme kaydediyoruz ve bu tuhaf bir durum değil.”

“Artık herkes virüs aramızdayken nasıl hareket etmesi gerektiğini biliyor. Ayrıca birçok kişi hastalığı zaten geçirdi ve pek çok kişi de aşı oldu.”

“Bunların hepsini göz önünde bulundurulduğunda, hastalığa yakalanmadan yarışı izleyebilecek bir kitleniz zaten bulunuyor.”

“Fakat şu an rakamların ne kadar fazla olduğunu bilmiyoruz ama iyi gözüküyor ve bu güzel bir şey.”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Erik Junius

Lammers, "Mantığın, bu kararı bizim yerimize vereceğini düşünüyorum."

“Lojistik olarak her şeyi düzene sokmak için iki aya ihtiyacımız var. Bu hemen hemen bizim geçici tribünleri ve bunun gibi şeyleri yerleştirmemiz için son tarihimiz."

“Fakat şimdi olacak yarış, geçen yıl gerçekleşmese de, son birkaç ayda yaşanan tüm olumlu gelişmelerin sonucudur ve hepimiz bununla gurur duyabiliriz."

“Kral günü [ulusal bayram] gibi günlerin [vaka] sayılarını artırmadığını gördük ve bu harika bir işaret."

"Bu, iyileşmenin belki de umduğumuzdan daha hızlı gerçekleşeceği anlamına geliyor.”

Lammers, "Hollanda Grand Prix'sine gelindiğinde durumun hâlâ böyle olduğunu bir hayal edin, ne kadar güzel olur değil mi?"

"Formula 1'de, düzenli olarak yarışları kazanan ve aynı zamanda sıralamalara liderlik eden bir Hollandalı pilot ile Zandvoort'a geri dönüyor."

"Beş ya da altı yıl önce birine bunu söyleseydiniz, deli olduğunuzu söylerlerdi!” diye ekledi.