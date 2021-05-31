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Formula 1 Haberler

Red Bull, Perez’le kontrat görüşmelerine yazdan önce başlamayacak

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Christian Nimmervoll
Çeviren:
Selin Elif Köse

Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko, Sergio Perez’le önümüzdeki sene için kontrat görüşmelerinin yaz arasına kadar başlamayacağını söyledi.

Red Bull, Perez’le kontrat görüşmelerine yazdan önce başlamayacak

Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko, Perez’le önümüzdeki sene için kontrat görüşmelerinin yaz arasına kadar başlamayacağını söyledi.

Geçtiğimiz sene Perez, eski adıyla Racing Point takımının 2021 için Sebastian Vettel’le anlaşması ardından takımsız kalmıştı. Fakat, sezonun devamında gösterdiği güçlü performans ve Sakhir’deki galibiyetiyle birlikte Red Bull’un takdirini kazanmayı başardı ve Avusturyalı takım, Alex Albon yerine Perez ile 1 yıllık kontrat imzalamayı seçti.

Red Bull, 2021 sezonuna güçlü bir başlangıç yaptı ve Monako Grand Prix’sinden ardından takımlar şampiyonasında hibrit çağda ilk kez liderliği aldı. Fakat, buna rağmen Perez araca alışma süresinin beklediğinden uzun sürdüğünü birçok kez dile getirdi.

Önümüzdeki sezon içinse Red Bull’un Perez’le devam edip etmeyeceği gündeme gelen konulardan biri ve Red Bull motor sporları danışmanı Marko, bu konuda şu yorumları yaptı: “Önce pozitif noktalardan başlayalım. Buna kesinlikle yarış performansı diyebiliriz. Bu konuda gerçekten çok iyi, hatta bazen Max’in seviyesinde. Monte Carlo’da erken pit stratejisini gereken şekilde uygulamasıyla bunu kanıtlamış oldu. 3 ya da 4 tur boyunca kullanılmış lastiklerle en hızlı tur zamanını yakaladı. Bu yüzden yarış temposu kesinlikle oldukça iyi. Eksiklik ise sıralama turlarında. Bu konuda gelişmesi gerek.”

Marko’ya 2022 için Red Bull’un kontrat planları sorulduğunda, “Bunun hakkında en erken yazın düşünmeye başlayacağız.

“Bunu en erken yaz aylarında düşünmeye başlayacağız. Elbette, sürücülerin oldukça ilgisini çeken bir takımız. Bir sürücünün bizimle anlaşmayı denemeden başka bir takımla müzakereye gireceğini veya anlaşacağını düşünmüyorum.”

“Artık tamamen Dünya Şampiyonasına odaklanmış durumdayız ve gelecek yıl Max Verstappen'in takım arkadaşının kim olacağı konusunda herhangi bir sorun görmüyoruz. Kesinlikle rekabetçi bir pilot olacak. Ama hâlâ  zaman var.” dedi.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, and Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, on the grid

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, and Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, on the grid
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Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Ayrıca Marko, AlphaTauri pilotu Pierre Gasly’nin takımdaki yerine de değindi.

“Eğer doğru hatırlıyorsam, Gasly'nin sözleşmesi önümüzdeki iki yılı da kapsıyor. Bu sözleşme, onu hem Red Bull'a hem de AlphaTauri'ye yerleştirmemize izin veren bir sözleşme. Aynı şey burada da geçerli.”

“Şu anda 2022 yılının sürücülerini düşünmüyoruz. Yaz arasında bunu iyice düşünüp kararımızı vereceğiz.”

Ayrıca geçtiğimiz sene Red Bull’la adı oldukça anılan Nico Hülkenberg’in 2022 için bir şansı olup olmadığı sorulduğunda Marko, “ServusTV'de çok iyi iş çıkarıyor. Bizimle ilgili yorumları çok, çok güzel. Hulk aynı zamanda Aston Martin ve Mercedes için de yedek sürücü görevini üstleniyor. Bu yüzden formda kalmak zorunda.” cevabını verdi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Nico Hulkenberg , Pierre Gasly , Sergio Perez
Takımlar Red Bull Racing
Editör Selin Elif Köse

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