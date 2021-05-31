Alfa Romeo: "Esnek kanatlar Bakü'de çok fark yaratmayacak"

Lewis Hamilton'ın İspanya Grand Prix'si hafta sonunda Red Bull'un esnek kanadı hakkında yaptığı yorumların ardından bir dizi takım tarafından kullanılan bu kanatlarla ilgili pek çok yorum yapıldı.

FIA, Fransa Grand Prix'sinden itibaren arka kanat tasarımlarıyla ilgili kuralların sıkılaştırılacağına yönelik takımlara yeni bir yazı yolladı. Bu da, bazı tartışmaları beraberinde getirdi.

Mercedes ve McLaren, testlerin neden daha erken yapılmadığını sorgularken, Mercedes takım patronu Toto Wolff, Azerbaycan Grand Prix'si öncesinde her şeyin açıklığa kavuşturulması gerektiğini ve Azerbaycan Grand Prix'sinde bu tasarımı kullananları protesto edebileceklerini söyledi.

Alfa Romeo takım patronu Vasseur, karardan mutsuz olan isimlerden biriydi ve maliyetleri düşürmek için yaptıkları onca çalışmadan sonra sezon ortasında kural değişikliği yapılmasının "şaka gibi" olduğunu dile getirdi.

Esnek kanatların yavaş virajların yanı sıra yüksek hızlı bölümlere sahip olan Bakü cadde pistinde özellikle avantaj sağlayabileceği yönünde ciddi iddialar var. Ancak Vasseur, Bakü'de bu tasarımın büyük bir performans avantajı sağlayacağına inanmadığını söyledi.

Vasseur, "Kanatlar konusunda ciddi olmamız gerekiyor ve bunun kesinlikle çok bir fark yaratmayacağını düşünüyorum."

"Bence Ferrari ile birlikte bu tür bir pist düzeninde [Monako'da] iyi performans sergileyebileceğimizi gösterdik. Belki de Azerbaycan'a gittiğimizde de aynı şey olacak."

"Azerbaycan'daki pistin iki farklı kısmı var. Bir cadde kısmı var ve pistin bu kısmının düzeni Monako'ya oldukça benziyor. Ayrıca 2.5 kilometre ya da buna yakın bir düzlüğü var."

"Bu, muhtemelen biraz daha zor olacak fakat durum bu." dedi.

Vasseur, kuralların sezon ortasında değiştirilmesini de sert şekilde eleştirdi.

Vasseur, "Kuralları ben yazmıyorum, FIA yazıyor ve biz de aracımızı yayınlanan bu kurallara göre tasarladık."

"Her alanda sınırları zorlamak zorundayız. F1'in felsefesi budur ve bu her takımın felsefesidir: ağırlık, tasarım ve diğer tüm konularda, elimizden geldiğince sınırları zorluyoruz."

"Sonra nedenini bilmediğim bir sebeple, ki belki de sadece bir hafta önce bir takım şikayet etmeye başladığı içindir, yeni bir teknik direktif yayınlanıyor."

"Aracınızı X sayısına göre tasarlarsanız ve sonra bu değeri yarıya indirirseniz, limitte olan kişi durumu toparlayabilir. Bunun sebeplerinden bazılarını tahmin edebiliyorum. Ancak açıklamanın bu kadar geç gelmesi üzücü çünkü bence tüm takımlar daha erken bir aşamada açıklama talebinde bulundular. Oysa sadece bizim değil, hepimizin maliyetini azaltmak için büyük çaba harcadığı gerçeğini unutmamalıyız."

"Piste giden personeli bir veya iki kişi azaltmamız gerekip gerekmediğini öğrenmek için tonla tartışma yaptık. Sonra gelip bu tür bir teknik direktif yayınlıyorlar. Şimdi bu kanatları yeniden tasarlamak ve yeni kanatlar üretmek zorunda kalacağız."

"Zaman kaybından bahsetmiyorum çünkü, o kadar da büyük bir kayıp yok. Arka arkaya testler yaptık ve bu, çalışma şeklimizi değiştirmiyor."

"Ancak bu, yaklaşımımızı değiştiriyor çünkü gelişim bütçemizin büyük bir kısmını buna harcamamız gerekiyor ve benim için bu haksızlık." dedi.