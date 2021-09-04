Hollanda GP 3. antrenman: Verstappen 0.5 saniye farkla lider, Sainz kaza yaptı!

Zandvoort'ta gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansı dünle benzer şartlarda yapılırken, hava sıcaklığı 17, pist sıcaklığı ise 31 dereceydi.

Kimi Raikkonen'in COVID-19 olmasıyla beraber Alfa Romeo'da yerini Robert Kubica aldı ve Polonyalı pilot, sıralama turları öncesi hem araca hem de piste alışmaya çalıştı.

Seans içerisindeki en büyük olay, Carlos Sainz'ın üçüncü virajda aracının kontrolünü kaybedip bariyerlere çarpması ve aracına büyük hasar vermesiydi. Bunun üzerine seans kırmızı bayrakla durduruldu.

Seans içerisinde Sebastian Vettel iki kez kaza yapmaya çok yaklaştı. Her ikisinde de bariyerlere çarpmaktan son anda kurtulan Alman pilot seansa devam edebildi.

Ayrıca Lando Norris, Mick Schumacher ve Charles Leclerc pist dışına taştı ve çakıl havuzuna girdiler. Ancak ikisi de seansa devam edebildi.

Carlos Sainz, Ferrari

Zaman tablosuna bakıldığında ise dereceler seans boyunca gelişti.

İlk 20 dakikalık bölümün ardından Alpine pilotu Fernando Alonso 1:11.705'le liderdi. Kırmızı bayraktan sonra Valtteri Bottas yumuşak lastikle 1:11.217 yaptı ve liderliği aldı.

Fakat Verstappen orta lastikle 1:10.702 yaptı ve Bottas'ı 0.5 saniye farkla geçerek liderliği aldı. Bugün aracında epey mutlu görünen Alonso, yumuşak lastikle 1:10.670 yaparak Verstappen'in derecesini geçen ilk isim oldu.

Son 12 dakikalık bölümde yumuşak lastikle daha da hızlı turlar geldi. Bottas 1:10.179 yapıp liderliği alsa da, yumuşak lastikle çok iyi bir son tur çıkaran Verstappen, 1:10'un altına indi ve 1:09.623'le liderliği aldı.

Kalan bölümde Verstappen'i geçebilen bir isim çıkmadı ve Verstappen 1:10'un altına inebilen tek isim olarak seansı lider tamamladı.

Mercedes pilotları, cuma günü iyi görünseler de üçüncü antrenman seansında Verstappen'le aynı tempoyu tutturamadılar. Bottas'ın turu, Verstappen'den 0.556 saniye yavaşken, dün ikinci seansı kaçırmak durumunda kalan Lewis Hamilton 1:10.417 yaptı ve 0.794 saniye geride üçüncü oldu.

Red Bull pilotu Sergio Perez, cuma günü geride kalsa da, cumartesi günü en azından ilk beşe geri döndü. Meksikalı pilotun turu, takım arkadaşından 0.9 saniye yavaştı ancak kendisini dördüncü sıraya oturtmak için yeterliydi.

Alonso, Mercedes ve Red Bull pilotlarının en yakın takipçisiydi. Seans boyunca aracından epey memnun görünen İspanyol pilot, Perez'in turundan 0.144 saniye yavaş kalarak beşinci oldu.

Fernando Alonso, Alpine A521 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

McLaren beklendiği üzere cumartesi günü daha güçlü bir görüntü çizdi. Lando Norris 1:10.781'le Alonso'nun 0.111 saniye gerisinde altıncı oldu.

Aston Martin pilotları Lance Stroll ve Sebastian Vettel yedinci ve sekizinci en iyi isimler oldular. öylece her iki sürücü birden ilk ona girmiş oldu. Stroll'ün turu, Vettel'den sadece 0.030 saniye daha iyiydi.

Cuma gününün en hızlı ismi olan Ferrari pilotu Charles Leclerc, cumartesi günü geride kaldı. Monakolu pilotun 1:10.896'lık turu, lider Verstappen'den 1.2 saniye yavaştı. Öte yandan beşinci Alonso ile dokuzuncu Leclerc arasında sadece 0.226 saniye vardı.

AlphaTauri'de aracından pek memnun görünmeyen Pierre Gasly ilk onu tamamlarken, Daniel Ricciardo 11. ve Williams pilotu Nicholas Latifi sürpriz şekilde 12. oldu. Esteban Ocon, takım arkadaşı Alonso'dan 0.5 saniye yavaş kaldığı seansı, George Russell'ın hemen önünde 13. bitirdi.

Alfa Romeo'dan Antonio Giovinazzi 15. olurken, kaza nedeniyle sadece beş tur atan Carlos Sainz 16. oldu.

Son dört sırada Yuki Tsunoda, Nikita Mazepin, Robert Kubica ve Mick Schumacher yer aldı.

Kubica, üçüncü seansta 28 ur attı ve Giovinazzi'nin 0.9 saniye gerisinde kaldı.

Sıralama turları TSi 16:00'da başlayacak.

Seans sonucu: