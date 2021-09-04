Williams: "2022 kadrosunu belirlemek için acelemiz yok"

Williams, George Russell'ın çok büyük ihtimalle Mercedes'e geçeceğine karar verilmesi nedeniyle gelecek sene pilot kadrosunda değişiklik yapmak zorunda kalacak.

Takımın diğer pilotu Nicholas Latifi'nin de gelecek sene için henüz bir anlaşması yok ancak onun takımda kalması ve 3. sezonunu geçirmesi bekleniyor. Bu, Latifi'nin yanında boş bir koltuk olacağı manasına geliyor.

Red Bull, 2022 için Albon'u Williams'a geçirmeye çalışıyor. Red Bull Racing'in Takım Patronu Christian Horner, cuma günü yaptığı açıklamada Albon için hem Williams, hem de Alfa Romeo'dan ilgi olduğunu söylemişti.

Ancak Horner, Williams'ın güç ünitesi tedarikçisi Mercedes'in Albon'un anlaşmasını engelleyebileceğinden endişe duyduklarını dile getirdi.

Williams F1 CEO'su Capito, 2022 için yaptıkları görüşmelere rağmen şu anda bu konuyu kesinleştirme konusunda baskı hissetmediklerini söyledi.

Capito, "Her zaman söylediğim gibi, zamanımız var. Pilotlarımızı belirleme konusunda bir zaman baskısı yok."

"Ancak başkaları pilotlarını belirleme konusunda bizden daha fazla baskı altında olabilir."

"George konusunda bir açıklama olmadı. Gelecekte seçeneklerimizin neler olduğuna bakacağız. Bazı seçeneklerimiz var ve onları değerlendiriyoruz." dedi.

Alexander Albon, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

Capito, gelecek sene için sadece Albon'un çekici pilotlardan birisi olmadığını, takıma ciddi katkı sağlayacağını düşündükleri birkaç pilot olduğunu söyledi.

Capito, "Gelecek sene kimin olabileceği konusunda farklı görüşler olabilir. Buna doğru ya da yanlış diyemezsiniz."

"Evet, Formula 1 deneyimi olan bir pilota sahip olabilirsiniz. Bu asla olumsuz bir şey değildir. Bu hep olumlu olur."

"Ancak gelecek seneki araçlar herkes için yeni olacak. Herkes yeni araçları sürmeyi öğrenmek zorunda olacak. Yani yeni bir pilotu çaylak olarak getirebilirsiniz çünkü bu sayede fark çok az olur çünkü herkes farklı bir aracı sürmeyi öğrenmek zorunda kalacak."

"Farklı bir kategoride sürmeyi öğrenmek gibi olacak. Yani yeni birisini en düşük riskle Formula 1'e getirmek için ideal bir nokta."

"Bu yüzden bu seçenekleri çok fazla ihtimal dışına atmıyoruz." dedi.

Adı Williams ile anılan Formula E şampiyonu de Vries'in F1 aracı ile deneyimi çok az ancak Russell, onun F1 için harika bir isim olabileceğini söyledi.

Mercedes'in Takım Patronu Toto Wolff da de Vries'in F1 fırsatı bulması halinde onun Formula E takımından ayrılmasını engellemeyeceklerini söylemişti

Capito, "Formula 1 deneyimi olan ve aynı zamanda Formula 1'e girmek için gerçekten çok zorlayan genç isimler var."

"Sadece bu ikisi değil. Seçeneklerimiz çok daha fazla." dedi.