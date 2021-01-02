Hollanda GP organizatörleri, seyircisiz bir yarışa sıcak bakmıyor

Hollanda Grand Prix'si normalde 2020 yılında Formula 1 takvimine dönecekti. Ancak COVID-19 nedeniyle yarışın seyircisiz yapılacağı açıklandı ve bundan ötürü yarış organizatörleri, yarışa ev sahipliği yapmak istemedi.

Geçtiğimiz haftalarda açıklanan 2021 takviminde Hollanda GP'ye de yer verildi. Ancak yarışın Eylül ayında yapılacağı açıklandı.

COVID-19 virüsü, üzerinden bir yıl geçmesine rağmen tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor ve her ne kadar bazı aşı çalışmaları olsa da, seyircili yarışların kısa vadede mümkün olmadığına inanılıyor.

RacingNews365'e konuşan Hollanda GP'nin sportifi direktörü Jan Lammers, seyircisiz bir yarış istemediklerini ve durumun Eylül ayına kadar düzelmesini umduklarını belirtti.

Lammers, "Virüs tarafında neler olup bittiğine baktığınızda, mevcut düşüşe ek olarak arka planda bir virüs aşısının geliştirdiğini görebilirsiniz."

"İlaçlar giderek daha etkili hale geliyor. Bu yüzden şu anda sahip olduğumuz eğilimi devam ettirebilirsek, Eylül ayında bu tür etkinlikleri tekrar düzenleyebileceğimiz bir pozisyona gelebileceğimizi düşünüyorum."

"Ama evet, seyircisiz bir Zandvoort yarışı bizim için bir seçenek değil. Formula 1 yönetimi bulunduğumuz noktayı biliyor. Aslında bu görüşü de paylaşıyorlar. Sonuçta, burada var olan coşkuyu görüyorlar."

"Hollanda GP'si, biraz cesur bir girişimciliğin ürünü oldu ve yarış bu sayede var. Ama Max'i çevreleyen coşku tarafından yönlendiriliyor."

"Bu yarışı sadece seyircili şekilde organize edebiliriz. Seyircisiz bir yarışın doğru olduğunu düşünmüyoruz ve FOM bu görüşü kabul etti."

"Yarış seyircili şekilde gerçekleşmeli ve bence öyle olacak." dedi.