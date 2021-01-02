Stroll: "2020'de pek çok fırsatı heba ettik"

Racing Point, 2020 yılında Formula 1'deki en iyi yılını geride bıraktı ve Sakhir'de F1'deki ilk zaferine ulaştı.

Ancak bunun dışında sadece üç podyum alabildiler. Bu durum takımı hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü sahip oldukları araç, sezon başında çok daha iyi sonuçlar alabilecek gibi görünüyordu.

İngiliz ekip yıl içerisinde zaman zaman sorunlarla boğuştu ve Sergio Perez iki, Lance Stroll ise bir yarışı kaçırdı.

Bun ek olarak özellikle Lance Stroll'ün hatalar yaptığı ya da beklentilerin altında kaldığı bazı yarışlar vardı.

Sonuç olarak takım, McLaren ile giriştiği üçüncülük savaşını kaybetti ve sezonu dördüncü sırada tamamladı.

Özellikle Mugello'dan sonra ciddi bir düşüş yaşayan Lance Stroll, kaçırdıkları fırsatlardan ötürü üzgün olduğunu söyledi.

"Bence bu yıl kesinlikle çok güçlü bir aracımız vardı. Takım bu aracı geliştirmek için kış boyunca inanılmaz bir iş çıkardı."

"Geçen sene olduğumuz yere kıyasla çok uzun bir yol kat ettik."

"Takımlar şampiyonasındaki durumumuza baktığımızda bunu görebiliyoruz. Geçen yıl yedinci olduk ve bu yıl üçüncülük için savaşıyorduk. Bu, takımın kaydettiği ilerlemeyi net şekilde gösteriyor."

"Kendi açımdan bakarsam en temiz yıl olduğunu sanmıyorum. Elbette bazı önemli anlar vardı. Türkiye'de aldığım pole pozisyonu harikaydı ve yıl boyunca iki kez podyuma çıktım. Ama bence çok daha fazla podyum alma şansımız vardı ve sezona genel anlamda bakarsam, masanın üzerinde çok fazla puan bıraktık."

"Macaristan'da podyuma çıkma şansına sahip olduğumuzu düşünüyorum, ancak ıslak zemin işleri karıştırdı ve dördüncü bitirdik."

"Bence Mugello'da kesinlikle podyuma çıkacaktık. Dördüncü gidiyorduk ve Üçüncüye kıyasla çok daha iyi bir tempomuz vardı."

"Ayrıca Türkiye'de büyük bir fırsatı kaçırdık. 30 tur boyunca yarışa liderlik ettik ve sonunda araç hasar alınca dokuzuncu olduk."

"Sanırım lehimize olmayan birkaç yarış vardı. Ayrıca tabii ki COVID de vardı..."

"Yani bu yıl heba olan bazı fırsatlar vardı ve bunu görmek biraz sinir bozucu. Ama bunların sporun bir parçası."