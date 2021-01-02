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Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Gelecek için sabırsızlanıyorum"

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Vettel: "Gelecek için sabırsızlanıyorum"
Ekleyen:
, Editör

Ferrari'den ayrılan Sebastian Vettel, Aston Martin ile yeni maceraya atılmak için sabırsızlandığını söyledi.

Dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel, Ferrari'de geçirdiği altı yılın ardından  takımdan ayrıldı ve yeni sezonda Aston Martin'le mücadele edecek.

Alman pilot, geçen yıl katıldığı 17 yarışta sadece 33 puan alabildi ve tek podyumunu üçüncü olduğu Türkiye'de aldı.

Takım arkadaşı Charles Leclerc ise sezon boyunca iki podyum aldı ve sezonu 98 puanla sekizinci olarak bitirdi.

Ferrari'deki son yılını geride bırakan Vettel, zorlu sezondan çok şey öğrendiğini ama gelecek yıl için sabırsızlandığını belirtti.

Vettel, "Açıkçası bizim için zor bir yıldı, ama sanırım büyük resme bakarsam çok çalıştım ve bundan sonra ne olursa olsun bana çok yardımcı olacak şeyler öğrendim."

“Bundan sonra olacaklar için gerçekten çok heyecanlıyım. Ekipten ayrıldığım için üzgünüm ama bu karar alınalı epey zaman oldu ve artık bu kararı kabulleniyorum, bu yüzden bununla ilgili herhangi bir sorunum yok."

"Bu takıma gerçekten çok değer veriyorum ve umarım, tekrar yükselebilirler, Charles hak ettiği aracı alır ve Laurent [Mekies] gibi garajdaki tutkulu insanlar için her şey yoluna girer. Ama benim açımdan bir sonraki adımım için heyecanlıyım."

"Açıkçası yeni bir bölüme giriyorum. Benim için yeni ve büyük bir başlangıç ​​olacak. Neler olacağını zaman gösterecek. Fakat bu yılki kötü sonuçlara rağmen kendim ve geleceğim hakkında hem pistte hem de pist dışında çok şey öğrendim."

"Geriye dönüp baktığımda pişman değilim. Kesinlikle hatalarım oldu, inişler ve çıkışlar oldu. Ama bu takımdan çok şey öğrendim. Bana çok şey verdiler, bunun için çok minnettarım. Elbette hedefimizde başarılı olamadık. Ama bu, hiçbir şeyi değiştirmez. Takım ve çocuklar için en iyisini diliyorum. Charles bu takımın umudu ve umarım hak ettiği aracı önümüzdeki yıllarda alabilir." dedi.

 
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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