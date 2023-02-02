Hinsey: "Hulkenberg-Haas ortaklığı çok anlamsız"

Geçen sezonun ardından Mick Schumacher ile yollarını ayıran Haas, Alman pilotun yerini tecrübeli bir isimle doldurdu: Nico Hulkenberg.

Son üç sezondur Racing Point-Aston Martin yedek pilotu olarak görev yapan Hulkenberg, toplam beş yarışa çıkmış ve her seferinde iyi performans vermişti.

Haas'ın bir süredir yarışmayan ve 35 yaşına gelen bir isimle anlaşmasının en büyük sebebi hiç şüphesiz ki tecrübeli isimlerden oluşan bir kadro kurmak istemeleri -ancak bu, Force India döneminde Hulkenberg ile çalışan Kevin Hinsey için ikna edici değil.

GPFans'a konuşan Hinsey, "Nico'yu seviyorum, ben Force India'dayken birlikte çalışma imkanı yakalamıştık. O iyi bir sürücü."

"Peki iki yıl sonra Mick'in iki yıl sonra olacağından daha mı iyi olacak? Hiçbir fikrim yok, bunu söylemek çok zor!"

"Mick araca yeni yeni alışıyordu, evet, belki sezonun ortasında 'tamam, yeterli' diyeceğiniz birkaç an yaşadı, ama net bir cevap vermek zor."

"Haas-Nico ortaklığı oldukça garip ve hiçbir şey ifade etmiyor." dedi.

Nico Hulkenberg, Haas Fotoğraf: Haas F1 Team

F1'e dönmeyi başaran Hulkenberg'in şimdiki hedefi, tıpkı Kevin Magnussen gibi başarılı bir geri dönüşe imza atmak olacak.

2017 Macaristan GP'sinin ardından ilginç bir atışmada bulunan iki ismin takım arkadaşlığı da sezonun en ilgi çekici hikayelerinden biri.

Hinsey, "Nico ile Kevin ilginç bir ikili. İyi anlaşabilecekler mi? Evet, bunun için her şeyi yapacaklar."

"Kevin onu parçalayacak mı? Belki."

"Haas'taki dinamikleri görmek de ilgi çekici olacak. Geçmişte, farklı takımlar için yarışırken ikisi arasında çok ilginç bir söz alışverişi olmuştu."

"Drive To Survive kameralarının garaja girmesine izin vermeyin!" dedi.