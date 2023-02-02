Russell, 2024 F1 Pirelli lastiklerini test etti
George Russell, çarşamba günü Mercedes W13'ün direksiyonuna geçerek 2024 F1 Pirelli lastiklerini test etti.
Mercedes 2023 sezonunu Paul Ricard'da açtı: Brackley merkezli ekip, 2024 lastiklerine yönelik testler kapsamında Fransa'ya gitti ve burada İtalyan üreticiyle çalışmaya başladı.
Test çarşamba ve perşembe günleri için planlanırken, George Russell direksiyona geçen ilk isim oldu ve Bahreyn testleri öncesinde tüm gün W13'ü sürdü.
Perşembe günü sıra Lewis Hamilton'da olacak. Yedi kez dünya şampiyonu geçmişte bu tür testlerde yer almamayı seçiyordu ancak Paul Ricard'da yer alacak.
Eğer teste katılmasaydı, Mick Schumacher yeni takımıyla ilk kez pistte olacaktı.
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