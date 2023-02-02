Önceki / Hinsey: "Hulkenberg-Haas ortaklığı çok anlamsız" Sonraki / De Vries: "Karşı karşıya olduğum zorlukların farkındayım"
Formula 1 Son dakika

Russell, 2024 F1 Pirelli lastiklerini test etti

George Russell, çarşamba günü Mercedes W13'ün direksiyonuna geçerek 2024 F1 Pirelli lastiklerini test etti.

Franco Nugnes
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Russell, 2024 F1 Pirelli lastiklerini test etti
Haberi dinle

Mercedes 2023 sezonunu Paul Ricard'da açtı: Brackley merkezli ekip, 2024 lastiklerine yönelik testler kapsamında Fransa'ya gitti ve burada İtalyan üreticiyle çalışmaya başladı.

Test çarşamba ve perşembe günleri için planlanırken, George Russell direksiyona geçen ilk isim oldu ve Bahreyn testleri öncesinde tüm gün W13'ü sürdü.

 

Perşembe günü sıra Lewis Hamilton'da olacak. Yedi kez dünya şampiyonu geçmişte bu tür testlerde yer almamayı seçiyordu ancak Paul Ricard'da yer alacak.

Eğer teste katılmasaydı, Mick Schumacher yeni takımıyla ilk kez pistte olacaktı.

paylaşım
yorumlar

Hinsey: "Hulkenberg-Haas ortaklığı çok anlamsız"

De Vries: "Karşı karşıya olduğum zorlukların farkındayım"
Franco Nugnes Daha fazlası
Franco Nugnes
Vigna: "Hedef artık şampiyonluk"

Vigna: "Hedef artık şampiyonluk"

Formula 1

Vigna: "Hedef artık şampiyonluk" Vigna: "Hedef artık şampiyonluk"

F1, yeni Pirelli lastiğinden ötürü 798 kg'lık ağırlığı koruyacak

F1, yeni Pirelli lastiğinden ötürü 798 kg'lık ağırlığı koruyacak

Formula 1

F1, yeni Pirelli lastiğinden ötürü 798 kg'lık ağırlığı koruyacak F1, yeni Pirelli lastiğinden ötürü 798 kg'lık ağırlığı koruyacak

Vasseur: "Sürücü kontratlarından daha önemli meselelerimiz var"

Vasseur: "Sürücü kontratlarından daha önemli meselelerimiz var"

Formula 1

Vasseur: "Sürücü kontratlarından daha önemli meselelerimiz var" Vasseur: "Sürücü kontratlarından daha önemli meselelerimiz var"

George Russell Daha fazlası
George Russell
Russell: "Olası bir şampiyonluk mücadelesinde Hamilton ile ilişkimiz bozulmayacak"

Russell: "Olası bir şampiyonluk mücadelesinde Hamilton ile ilişkimiz bozulmayacak"

Formula 1

Russell: "Olası bir şampiyonluk mücadelesinde Hamilton ile ilişkimiz bozulmayacak" Russell: "Olası bir şampiyonluk mücadelesinde Hamilton ile ilişkimiz bozulmayacak"

Russell: "Norris ve Albon'un başarılarını sindirmek zordu"

Russell: "Norris ve Albon'un başarılarını sindirmek zordu"

Formula 1

Russell: "Norris ve Albon'un başarılarını sindirmek zordu" Russell: "Norris ve Albon'un başarılarını sindirmek zordu"

Russell: "Mercedes'e galibiyet savaşı vermek için geldim"

Russell: "Mercedes'e galibiyet savaşı vermek için geldim"

Formula 1

Russell: "Mercedes'e galibiyet savaşı vermek için geldim" Russell: "Mercedes'e galibiyet savaşı vermek için geldim"

Mercedes Daha fazlası
Mercedes
Hamilton: "Formula 1'de başarı çok kısa ömürlü"

Hamilton: "Formula 1'de başarı çok kısa ömürlü"

Formula 1

Hamilton: "Formula 1'de başarı çok kısa ömürlü" Hamilton: "Formula 1'de başarı çok kısa ömürlü"

Mick Schumacher, W14 için koltuk ayarı yaptırdı

Mick Schumacher, W14 için koltuk ayarı yaptırdı

Formula 1

Mick Schumacher, W14 için koltuk ayarı yaptırdı Mick Schumacher, W14 için koltuk ayarı yaptırdı

Wolff: "Gerekirse başkalarının çözümlerini kopyalayacağız"

Wolff: "Gerekirse başkalarının çözümlerini kopyalayacağız"

Formula 1

Wolff: "Gerekirse başkalarının çözümlerini kopyalayacağız" Wolff: "Gerekirse başkalarının çözümlerini kopyalayacağız"

Son Haberler

Bottas: "Yeni araç tüm pistlerde iyi olacak gibi görünüyor"

Bottas: "Yeni araç tüm pistlerde iyi olacak gibi görünüyor"

F1 Formula 1

Bottas: "Yeni araç tüm pistlerde iyi olacak gibi görünüyor" Bottas: "Yeni araç tüm pistlerde iyi olacak gibi görünüyor"

Isotta Fraschini LMH 28 Şubat'ta tanıtılacak

Isotta Fraschini LMH 28 Şubat'ta tanıtılacak

WEC

Isotta Fraschini LMH 28 Şubat'ta tanıtılacak Isotta Fraschini LMH 28 Şubat'ta tanıtılacak

"Formula 1 en azından 2032'ye kadar Las Vegas'ta kalmak istiyor"

"Formula 1 en azından 2032'ye kadar Las Vegas'ta kalmak istiyor"

F1 Formula 1

"Formula 1 en azından 2032'ye kadar Las Vegas'ta kalmak istiyor" "Formula 1 en azından 2032'ye kadar Las Vegas'ta kalmak istiyor"

Jean-Pierre Jabouille hayatını kaybetti

Jean-Pierre Jabouille hayatını kaybetti

F1 Formula 1

Jean-Pierre Jabouille hayatını kaybetti Jean-Pierre Jabouille hayatını kaybetti

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.