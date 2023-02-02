Resmi: Schumacher, 2023'te McLaren'ın da yedek pilotu olacak

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McLaren, 2022'nin sonlarında Alex Palou'nun takıma katıldığını ve yeni yedek pilot olduğunu açıklamıştı. İspanyol pilot bu rolünü Chip Ganassi Racing'le yarıştığı IndyCar'daki rolüyle birleştiriyor.

Formula 1 ve IndyCar takvimlerinin 2023'te en az 10 kez çakışması nedeniyle McLaren'ın bu yarışlar için bir çözüm bulması gerekiyordu.

Woking merkezli ekip de bu konuda gerekli çözümü buldu. McLaren, ihtiyaç halinde Mick'i yedek pilot olarak kullanabileceklerini doğruladı.

Schumacher son iki sezondur Haas F1 Takımı ile yarışıyordu ancak 2022 sezonunun sonunda takımdaki koltuğunu kaybetti.

23 yaşındaki Alman pilot, kısa süre önce Mercedes'in yeni yedek pilotu oldu ve F1'le bağlarını korumaya devam etti.

McLaren'ın Mercedes ile yaptığı anlaşma kapsamında Mick, McLaren fabrikasına giderek burada bir koltuk ayarı yaptırdı. İki takımın da yedek pilota ihtiyaç duyduğu hafta sonlarında Mick'in önceliği Mercedes olacak.