Resmi: Schumacher, 2023'te McLaren'ın da yedek pilotu olacak
McLaren, Lando Norris veya Oscar Piastri'nin yarışamaması halinde direksiyona geçecek ismin Mick Schumacher olacağını açıkladı.
McLaren, 2022'nin sonlarında Alex Palou'nun takıma katıldığını ve yeni yedek pilot olduğunu açıklamıştı. İspanyol pilot bu rolünü Chip Ganassi Racing'le yarıştığı IndyCar'daki rolüyle birleştiriyor.
Formula 1 ve IndyCar takvimlerinin 2023'te en az 10 kez çakışması nedeniyle McLaren'ın bu yarışlar için bir çözüm bulması gerekiyordu.
Woking merkezli ekip de bu konuda gerekli çözümü buldu. McLaren, ihtiyaç halinde Mick'i yedek pilot olarak kullanabileceklerini doğruladı.
Schumacher son iki sezondur Haas F1 Takımı ile yarışıyordu ancak 2022 sezonunun sonunda takımdaki koltuğunu kaybetti.
23 yaşındaki Alman pilot, kısa süre önce Mercedes'in yeni yedek pilotu oldu ve F1'le bağlarını korumaya devam etti.
McLaren'ın Mercedes ile yaptığı anlaşma kapsamında Mick, McLaren fabrikasına giderek burada bir koltuk ayarı yaptırdı. İki takımın da yedek pilota ihtiyaç duyduğu hafta sonlarında Mick'in önceliği Mercedes olacak.
Özel: Kask kamerası, F1'e nasıl bir etkide bulundu?
Hinsey: "Hulkenberg-Haas ortaklığı çok anlamsız"
Son Haberler
Bottas: "Yeni araç tüm pistlerde iyi olacak gibi görünüyor"
Bottas: "Yeni araç tüm pistlerde iyi olacak gibi görünüyor" Bottas: "Yeni araç tüm pistlerde iyi olacak gibi görünüyor"
Isotta Fraschini LMH 28 Şubat'ta tanıtılacak
Isotta Fraschini LMH 28 Şubat'ta tanıtılacak Isotta Fraschini LMH 28 Şubat'ta tanıtılacak
"Formula 1 en azından 2032'ye kadar Las Vegas'ta kalmak istiyor"
"Formula 1 en azından 2032'ye kadar Las Vegas'ta kalmak istiyor" "Formula 1 en azından 2032'ye kadar Las Vegas'ta kalmak istiyor"
Jean-Pierre Jabouille hayatını kaybetti
Jean-Pierre Jabouille hayatını kaybetti Jean-Pierre Jabouille hayatını kaybetti
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.