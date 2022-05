Hill: "Sıra eninde sonunda Fernando'ya da gelecek"

Haberi dinle

Alonso'nun Alpine ile sözleşmesi bu sezonun ardından sona eriyor ve takımla devam edip etmeyeceği son haftaların en büyük spekülasyon konularından birisi durumunda.

Bu sene 41 yaşına girecek olan İspanyol pilot, olmasına rağmen, yaşına rağmen halen yetenekli olduğunu birçok kez gösterdi ve şampiyonada 15. sırada bulunmasının en büyük sebebi -kariyerinin çoğunda olduğu gibi- kötü şans ve dayanıklılık sorunları.

İspanya GP'si öncesi konuşan Alonso, eğer yeniden galibiyet mücadelesi vermesine imkan sağlayacaksa, takım değiştirmeye, hatta ikinci bir pilot olmaya bile hevesli olacağını açıklamıştı.

Max Verstappen'in takım arkadaşı olmak gibi bir zorluğu üstlenip üstlenmeyeceği sorulduğunda Alonso, "Evet, elbette. Şu anda takımların çoğunda 'birinci pilot, ikinci pilot' gibi statülerin bulunduğunu düşünmüyorum."

"Özellikle yeni düzenlemelerin ardından, tüm takımlar her iki sürücünün de birlikte çalışmasına ve aracı geliştirmesine ihtiyaç duyuyor.

"Her turda öğrenmeye devam ettiğimiz bir süreçten geçiyoruz, daha iyi bir araç, daha iyi bir paket için çalışmamız gerekiyor. O halde önümüzdeki birkaç yıl için önümüzde nasıl olasılıkların olacağını görmeliyiz."

Fernando Alonso, Alpine A522, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Damon Hill ise herhangi bir takımın Alonso ile anlaşmaya istekli olup olmayacağından şüpheli. Sky F1'de konuşan Hill, Alonso'nun en iyi takımlardan birine gitme şansının olmadığını açıkça belirtti.

Eski Williams sürücüsü, "Bunun sadece ihtiyacınız olan bir yatırım olduğunu düşündüğüm için üzgünüm. Fernando'nun sözleşmesi ne kadar sürecek? Bir yıl? İki yıl?

"Eninde sonunda sıra diğer herkese olacağı gibi Fernando'ya da gelecek. Kabul etmek istemiyorsun."

"Ancak bugüne kadar izlediğim tüm pilotlar içinde kendini attığı her tura bu kadar adayan başka birisini görmedim. Her yarış için, her sıralama seansı için. O gerçekten mükemmel."

Alonso, yarışmaya devam etmesinin nedeninin üçüncü şampiyonluğunu kazanabileceğine inanması olduğunu söyledi.

Sky F1 tarafından üçüncü bir Dünya Şampiyonası'nın imkan dahilinde olup olmadığı sorulan Alonso, "Bence öyle, yarışmaya devam etmemin sebebi bu, biliyor muydun?

"Daima bir gün istediğin pakete sahip olabileceğine, şampiyonluk mücadelesi vermen için tüm şartların bir araya geleceğine yönelik bir umut var. Halen rekabetçi ve hızlı hissediyorum." dedi.