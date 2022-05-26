Monako GP'de pilot hakem Warwick olacak
Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Monako GP'de pilot hakemlik görevini üstlenen isim Derek Warwick olacak.
Formula 1'de her yarış için bir pilot hakem seçiliyor ve bu isim, hafta sonu boyunca yaşanan olaylarda yarış hakemlerine destek oluyor
Monako Grand Prix'si için eski Formula 1 pilotu Derek Warwick seçildi. Warwick, bu yılki Bahreyn GP'de de günün pilotu seçilmişti.
Warwick, hafta sonu boyunca Garry Connelly, Andrew Mallalieu ve Jean François Calmes'a yardımcı olacak.
Bu yıl şimdiye kadar Warwick'e ek olarak Enrique Bernoldi, Mika Salo, Danny Sullivan ve Vitantonio Liuzzi bu görevi üstlenmişti.
Bu yıl pilot hakemlik yapan isimler:
|Yarış
|Pilot Hakem
|Bahreyn GP
|Derek Warwick
|Suudi Arabistan GP
|Enrique Bernoldi
|Avustralya GP
|Enrique Bernoldi
|Emilia Romagna GP
|Mika Salo
| Miami GP
|Danny Sullivan
| İspanya GP
|Vitantonio Liuzzi
| Monako GP
|Derek Warwick
Öte yandan FIA, bu hafta sonu yapılacak Monako Grand Prix'sinde beklendiği üzere tek bir DRS bölgesi olacağını doğruladı.
Açıklamaya göre DRS algılama noktası 16. virajdan 80 metre sonra, DRS aktivasyon noktası ise 1. virajdan 18 metre sonra yer alacak.
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