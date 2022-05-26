Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Barcelona pist yönetimi, işleri yoluna koymak için söz verdi Sonraki / Hill: "Sıra eninde sonunda Fernando'ya da gelecek"
Formula 1 / Monako GP Haberler

Monako GP'de pilot hakem Warwick olacak

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Monako GP'de pilot hakemlik görevini üstlenen isim Derek Warwick olacak.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Monako GP'de pilot hakem Warwick olacak
Haberi dinle

Formula 1'de her yarış için bir pilot hakem seçiliyor ve bu isim, hafta sonu boyunca yaşanan olaylarda yarış hakemlerine destek oluyor

Monako Grand Prix'si için eski Formula 1 pilotu Derek Warwick seçildi. Warwick, bu yılki Bahreyn GP'de de günün pilotu seçilmişti.

Warwick, hafta sonu boyunca Garry Connelly, Andrew Mallalieu ve Jean François Calmes'a yardımcı olacak.

Bu yıl şimdiye kadar Warwick'e ek olarak Enrique Bernoldi, Mika Salo, Danny Sullivan ve Vitantonio Liuzzi bu görevi üstlenmişti.

Bu yıl pilot hakemlik yapan isimler:

Yarış Pilot Hakem
Bahrain Bahreyn GP United Kingdom Derek Warwick
Saudi Arabia Suudi Arabistan GP Brazil Enrique Bernoldi
Australia Avustralya GP Brazil Enrique Bernoldi
Italy Emilia Romagna GP Finland Mika Salo
United States Miami GP
 United States Danny Sullivan
Spain İspanya GP
 Italy Vitantonio Liuzzi
Monaco Monako GP
 United Kingdom Derek Warwick

Öte yandan FIA, bu hafta sonu yapılacak Monako Grand Prix'sinde beklendiği üzere tek bir DRS bölgesi olacağını doğruladı.

Açıklamaya göre DRS algılama noktası 16. virajdan 80 metre sonra, DRS aktivasyon noktası ise 1. virajdan 18 metre sonra yer alacak.

paylaşım
yorumlar
Barcelona pist yönetimi, işleri yoluna koymak için söz verdi
Önceki haber

Barcelona pist yönetimi, işleri yoluna koymak için söz verdi
Sonraki haber

Hill: "Sıra eninde sonunda Fernando'ya da gelecek"

Hill: "Sıra eninde sonunda Fernando'ya da gelecek"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Perez: "Ferrari'yle farkın bu kadar fazla olmasını beklemiyordum" Monako GP
Formula 1

Perez: "Ferrari'yle farkın bu kadar fazla olmasını beklemiyordum"

Verstappen: "Ferrari'ye kıyasla performans bulmamız gerekiyor" Monako GP
Formula 1

Verstappen: "Ferrari'ye kıyasla performans bulmamız gerekiyor"

Rosberg: "Hamilton hâlâ çok hızlı, sadece şanssızdı" Monako GP
Formula 1

Rosberg: "Hamilton hâlâ çok hızlı, sadece şanssızdı"

Son Haberler

Leclerc: "Cumadan cumartesiye geçişte sıradan adımlarımızı atmamız gerek"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Cumadan cumartesiye geçişte sıradan adımlarımızı atmamız gerek"

Tsunoda, Monako'daki kınamanın ardından grid cezası almaya yaklaştı
Formula 1 Formula 1

Tsunoda, Monako'daki kınamanın ardından grid cezası almaya yaklaştı

Ricciardo, ikinci antrenmanda "ayarlarda fazla ileri gittiği" için kaza yapmış
Formula 1 Formula 1

Ricciardo, ikinci antrenmanda "ayarlarda fazla ileri gittiği" için kaza yapmış

Hamilton: "Bu zamana kadar sürdüğüm en tümsekli pist"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Bu zamana kadar sürdüğüm en tümsekli pist"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.