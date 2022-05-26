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Bottas: "Monako'da önceki yarışlar kadar hızlı olmamamız için hiçbir sebep yok"

Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas, Monako'da önceki yarışlardaki kadar hızlı olabilecekleri görüşünde.

Kemal Şengül
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, Şef Editör
Bottas: "Monako'da önceki yarışlar kadar hızlı olmamamız için hiçbir sebep yok"
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Alfa Romeo, bu yıl Ferrari, Red Bull ve Mercedes'in bulunduğu grubun hemen ardında yer alıyor ve zaman zaman Mercedes pilotlarıyla savaşıyor.

Özellikle Valtteri Bottas, şimdiye kadar aracından en iyi şekilde faydalandı ve takımına çok değerli puanlar getirdi.

Monako GP, düşük hızlardaki performansları göz önüne alındığında Alfa Romeo için iyi bir yarış olabilir.

Hafta sonu öncesinde konuşan Bottas, hızlı olmamak için hiçbir sebepleri olmadığını söyledi ve yarış hakkında pozitif konuştu.

Bottas şöyle dedi: "Bu hafta sonu gerçekleştirilecek yarış için gerçekten sabırsızlanıyorum."

"Monako her zaman ilginç bir hafta sonuydu ve pek çok sürücü için bir ev yarışı niteliği taşıyor çünkü herkes burada yaşıyor."

"Burası tur esnasında  takvimdeki başka hiçbir yarışta alamayacağınız hisler veriyor."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, leaves the garage

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, leaves the garage

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Yeni nesil araçlarla yarışın nasıl olacağını ben de merak ediyorum. Burası geleneksel olarak yakın mücadeleler vermenin zor olduğu bir yer oldu. Eğer bu yıl farklı olursa, muhtemelen harika bir yarış bekleyebiliriz."

"Hafta sonuna yaklaşırken kendime güveniyorum çünkü üst üste iki yarıştır en iyilerle savaşıyoruz ve bu sefer bunu tekrar yapamamak için hiçbir neden göremiyorum."

"Elbette hafta sonu büyük oranda temiz bir cuma ve güzel bir cumartesi günü geçirmeye bağlı. Eğer sıralama turlarında üst sıralardaysak, güçlü bir sonuç alabiliriz."

Alfa Romeo takım patronu Frederic Vasseur de hedeflerini ön bölüme mümkün olduğunca yakın olmak olarak belirledi.

"Hafta sonuna diğer yarışlarla aynı şekilde yaklaşacağız. Bizim için hedefler değişmiyor: Orta grubun önünde olma ve öndekilerle mücadele etme potansiyeline sahip olduğumuzu biliyoruz. Bunun için de iyi bir hafa sonu geçirmemiz ve paketimizden en iyi şekilde faydalanmamız gerekiyor."

"Dayanıklılığımızı, performansla aynı seviyeye getirdiğimizden emin olmak için çok çalışıyoruz ve potansiyel olarak iki araçla birden puan alabilecek konumda olduğumuzu düşünüyoruz."

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