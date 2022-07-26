Hill: "Sainz bana Ferrari'nin lideriymiş gibi geliyor"

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Sainz 2021'de Ferrari'ye katılarak 2019'dan beri Ferrari adına yarışan Charles Leclerc'in takım arkadaşı olmuştu.

İlk yarış galibiyetini bu sene Britanya GP'de alan Sainz, araç içerisinde her zamandan daha rahat hissettiğini söylemişti.

Sainz, son sıradan başladığı son yarış Fransa GP'de üçüncülüğe giderken takımın kendisini geç bir dönemde pite almasının ardından beşinci olmuştu.

Hill, Ferrari'de strateji açısından açık sorunların olduğunu söylerken Sainz'ın takıma olan etkisini övdü.

Sky F1'deki Any Driven programında konuşan Hill, "Carlos bana daha çok takım lideriymiş gibi geliyor."

"Strateji konusuna daha hakim ve kararlar alabiliyor gibi görünüyor. Charles açık bir şekilde hızlı ve takım içerisinde muhtemelen Carlos'tan daha hızlı."

"Ancak pit iletişimleri konusunda henüz yolun yarısındalar. Asla olması gereken yere yakın değiller. Birisinin sorumluluk alıp, 'Şu kararı alıyoruz' demesi gerekiyor. Bu ya pilot, ya da strateji mühendisi oluyor."

"Ferrari'nin potansiyeli devasa. Bu sorunları çözebilirlerse, tehdit olurlar. Şu andan itibaren sezon sonuna kadar bunu yapabilirlerse, çok yakın bir şampiyona olabilir." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images