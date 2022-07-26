Horner: "Güvenlik gerekçesi, taban tasarımı değişikliği için kolay bir kart"

Haberi dinle

Sezon başında bazı takımların çok fazla dalgalanma sorununu yaşaması, FIA'nın Fransa GP öncesinde devreye girerek 2023'te güvenlik gerekçesiyle kurallarda bazı değişiklikler yapacağını açıklamasıyla sonuçlanmıştı.

Bu kapsamda taban kenarları 25mm yükseltilecek ve tabanlara uygulanan testler daha sert hale getirilecek. Takımlardan bazıları FIA'nın bu değişiklik kararına katılmadıklarını söylediler ve bu değişiklik için mücadele edeceklerini işaret ettiler.

Red Bull, sene boyunca kural değişikliklerine karşı en ses çıkaran takım oldu ve dalgalanma ile karşılaşmayan takımların, bu konuda daha fazla zorlanan takımlar nedeniyle bedel ödememesi gerektiğini savundu.

Fransa GP sonrasında Motorsport.com'a konuşan Horner, F1'in kural koyucularının normal prosedürü takip etmeleri gerektiğini çünkü ortada bir güvenlik sorununun olmadığını söyledi.

Horner, "Bir kez daha burada, Fransa'da bir sorun olduğunu görmedim. Son 3-4 yarıştır gerçekten bir sorun görmüyorsunuz."

"Bu yüzden, sağ duyulu yaklaşım olmalı ve bütçe sınırı nedeniyle kurallar gelecek sene için yeniden yazılmamalı. Bunun için çok geç."

"Bu değişiklik küçük takımlar için daha büyük sorun olabilir çünkü buna tepki verebilecek kaynakları olmayabilir."

"Nasıl bir önlem alınırsa alınsın, mantıklı olmalı." dedi.

Horner, Fransa GP hafta sonunda daha önceki açıklamalarında taban değişikliği için bu konuda diğerlerinden daha fazla sorun yaşayan Mercedes takımı için lobi çalışması yapıldığını söylemişti.

Mercedes ise bu iddiaları yalanladı ve değişikliklerin kendilerinin daha güçlü olmasını garanti etmeyeceğini söyledi.

FIA'nın teknik kurallarına göre güvenlikle alakalı bir sorun görüldüğünde, takımların desteği olmadan değişiklik yapılabilir ancak takımların belli bölümü, bu konuda güvenlik sorunu olduğundan emin değil.

Horner, "Aslında bunun bir güvenlik sorunu olduğuna itiraz ediyorum. Bu, aracını nasıl çalıştıracağını seçen bir takımla alakalı konu. Dalgalanmayı çok kolayca kaldırabilirsiniz ancak bu durumda performanstan feragat etmeniz gerekir."

"Bu yüzden bir takımın rekabetçi olmasını sağlamak FIA'nın görevi değildir. Aksi takdirde, son 10 yılda motor konusunda performans dengesi olması gerekirdi." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Horner, sorunun bir kısmının FIA'nın yazmış olduğu kurallara göre güvenlik sorununun ne olduğuna dair bir tanım olmaması olduğunu kabul etti ve güvenliğin "arkasında durması çok kolay bir kart" olduğunu söyledi.

Horner, "Çünkü teorik olarak, o zaman bir komisyon veya Dünya Konseyi oylamasına gerek olmuyor."

"Bir şeylerin yapılabileceğini düşünüyorum ancak yapılacakların mantıklı olması gerekir. Şu anda konuşulan rakamlar, gerçekte yapılabileceklere göre çok aşırı seviyede." dedi.

Horner ayrıca F1'in birkaç pistte yaşanan sorun için aşırı tepki vermekten kaçınması gerektiğini, takımların kış döneminde muhtemelen birbirlerine daha benzer tasarımlar üreteceğini ve bu sorunu idare etmek için çalışmalar yapacağını söyledi.

Konuyla alakalı takımlar arasında bazı ayrışmalar olsa da, tüm takımlar bu konuda bir kesinlik olması gerektiğini çünkü değişikliklerin 2023 araçlarını etkileyeceğini söylüyorlar.

Horner, "Şu anda aracı yeniden tasarlamak için çok geç."

"Taban yüksekliğini 25 mm arttırmaktan konuşuyorlarsa, bu tamamen farklı set aerodinamikleri gerektiriyor." dedi.