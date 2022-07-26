Binotto: "Kalan tüm yarışları kazanmamak için hiçbir sebep yok"

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Sezona çok iyi başlayan ve ilk 3 yarışın ardından iki şampiyonaya da liderlik eden Ferrari-Charles Leclerc ikilisinin sezonu, motor arızaları, yanlış stratejiler ve sürücü hataları nedeniyle kabusa dönüşmüş durumda.

Leclerc'in son hatası, Fransa GP'sinde lider giderken spin atması ve bariyerlere saplanarak yarış dışı kalmasıydı, bu da ana rakibi Max Verstappen'in kolay bir galibiyet elde etmesini sağladı.

Böylece Leclerc farkı 30 puana indirme fırsatını teperken, Verstappen artık şampiyonada 63 puan farkla lider. Red Bull ise takımlar şampiyonasında farkı 82 puana çıkarttı.

Fark büyük görünse de üstesinden gelinebilecek kadar çok yarış var, bu duruma dikkat çeken takım patronu Mattia Binotto, takımın kalan tüm yarışlarda tek hedefinin galibiyet olacağını söyledi.

Şampiyonluk umutlarının devam edip etmediği sorulan Binotto, "Bilmiyorum çünkü puan hesabı yapmıyorum. Eğer bu yarış öncesi Red Bull veya Max ile aramızdaki puan farkını sorsaydınız cevap veremezdim, çünkü bakmamıştım."

"Tek amacımız var; çıktığımız her yarıştan maksimum sonucu elde etmek. Bu Paul Ricard'da gerçekleşmedi, ancak şimdiden Macaristan'a odaklanmış vaziyetteyiz ve duble yapmayı hedefliyoruz."

"Her yarışın puan değeri birbirleriyle aynı. Sezon bittiğinde nihai hesaplamayı yapacak ve nerede olduğumuzu göreceğiz. dedi.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Aracın ne kadar hızlı olduklarının farkında olduğunu belirten Binotto, takımın inanılmaz bir galibiyet serisi yakalayabileceğini düşünüyor.

Binotto, "Epey iyi bir pakete sahip olduğumuzu görmek her şeyden daha önemli. Dolayısıyla önümüzdeki 10 yarışın tamamını kazanmamamız için hiçbir sebep yok."

"Olan bitene olumlu tarafından bakmalıyız ve ben olumlu birisiyim -bunu koruyabiliyorum. Max ve Red Bull' a bir şey olma ihtimali? Bu çoktan gerçekleşti, aynı şekilde bizim başımıza gelenler de oldu. Belki de bu tekrarlanır." dedi.

"Ancak buna güvenemeyiz. Kendimize odaklanmalı ve yapabileceğimizin en iyisini yapmalıyız."

Son olarak Leclerc'in her şeyi tersine çevirebilecek kadar hızlı olduğunu ekleyen Binotto, "Charles'a işlerin karmaşıklaştığını, ancak hiçbir şeyin imkansız olmadığını söyledim. Eğer bu saniyeden sonra geri dönmeyi başarabilirsek bu çok keyifli olacak."

"Her yarışa ayrı ayrı odaklanmalıyız. Son yarışlara baktığımızda görüyoruz ki büyük bir potansiyele sahibiz. Belki bunu puan tablosuna yansıtamadık, ama söylediğim gibi önümüzdeki 10 yarışta bunun gerçekleşmemesi için hiçbir sebep yok."

"Potansiyelimiz var. Pilotlarımız inanılmaz. Dolayısıyla oldukça olumlu düşünüyorum." dedi.