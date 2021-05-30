Hill: ''Norris, Sainz'dan bahsedince, Ricciardo'nun üzerindeki baskı arttı''

Ricciardo, 2021 yılında McLaren'a büyük umutlarla geçti ancak sezon pek de umduğu gibi başlamadı.

Avustralyalı pilot, İngiliz takıma geçmeden önce, Sainz ve Norris McLaren'da iyi bir ilişki kurmuştu ancak Ricciardo, takıma galibiyet tecrübeleri getirecekti, ki Sainz'da bu yoktu.

Şimdiye kadar Norris, 2021 sezonundaki en güçlü McLaren sürücüsü olarak yıla devam ediyor ve ilk beş yarışta iki kez podyum yaptı.

Ricciardo ise sürekli olarak formu konusunda zorlanıyor ve özellikle Monako Grand Prix'de tüm hafta sonu boyunca takım arkadaşının çok arkasında kalmıştı.

Hill, Norris'in, Sainz'ın, zorlu bir araca adapte olma konusunda Ricciardo'dan daha yetenekli olduğunu düşündüğünü belirtmesinin, Ricciardo üzerindeki baskıyı artırdığını düşündüğünü söyledi.

Hill, şu ifadeleri kullandı: ''Bence Lando, Carlos'un mükemmel olmayan bir aracı elinden geldiğince iyi kullanıp, Daniel'ın kullanamayacağını söyleyerek ilginç yorumlar yaptı.''

''Bence bu Daniel'ın omuzlarına biraz baskı bindiriyor. Eğer takım arkadaşı onun adapte olamayan bir sürücü olduğunu belirtiyorsa, o adapte olabilmeli.''

Ricciardo, Monako'dan birkaç gün sonra aracının bazı bölgelerini kontrol etmek ve belirli cevaplar bulmak istediğini söylemişti.

McLaren'ın, yedi kez Grand Prix galibi Ricciardo için yeni bir şasi oluşturacağını öne süren raporlar var ve Hill ise, İngiliz takımın, Avustralyalı pilotu rahat ettirmek için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini söyledi.

''McLaren ona bir yatırım yaptı. Ona ihtiyacı olanı vermek için araçta neleri değiştireceklerini bulmak onların lehine olacaktır. Ayarlanabilir bir araca sahip olmanın arkasındaki temel fikir buydu, aracı sürücüye göre yapmak ve sürücüye kullanabileceği şeyler sunmak.''

''Bir aracı sürücüye verip, bunu sürmelisin çünkü bunu değiştiremeyiz demek iyi bir şey değil. Bunu yapmamaları gerekiyor.''