Verstappen, Bakü'deki ilk podyumunu almayı hedefliyor

Red Bull pilotu Max Verstappen, Monako GP hafta sonunda galibiyete ulaşarak kariyerindeki ilk Monte Carlo zaferini elde etmiş oldu.

Verstappen, bu galibiyete kadar Monako'da hiç podyuma çıkmayı başaramamıştı.

Bu hafta sonunu değerlendiren Verstappen, "Monako'da çok güzel bir hafta sonu geçirdik. Daha önce Monako'da podyuma çıkmadığımı düşünürsek zafer çok keyifliydi. Şampiyonaya liderlik etmek harika ama önemli olan sezonun son yarışından sonra önde olmak. Bence önemli olan bu."

"Takım iyi durumda ve bu tür sonuçlar sezona iyi başladığımızı gösteriyor. Yine de zorlamaya devam etmeli, gelişmeli ve daha iyi olmalıyız. Formula 1'de mükemmel bir seviyeye ulaşmak imkansız çünkü kimse yerinde saymıyor."

"Şimdiye kadar ufak hatalar yaptığımız doğru ama ciddi bir şey yapmadık. Bu yüzden öndeyiz ancak durumun ne kadar çabuk değişebileceğini biliyoruz."

"Monako'da perşembe günkü antrenmanlarda sorun yaşadık ancak takım cumartesi günü aracı daha iyi hale getirmek için çok çaba sarf etti."

"Hafta sonuna iyi şekilde başlayamadık, bu yüzden kolay değildi ancak tüm bilgileri analiz ettik ve cumartesi günü aracı daha rekabetçi bir hale getirdik, bu sayede istediğimiz sonucu elde ettik."

"Monako'da hata yapmak çok kolay. Konsantrasyonunuzu her zaman korumanız gerekiyor. Pazar günü her şeyi kontrol altında tutmak ve yönetmek büyük bir keyifti." dedi.

Daha önce hiç podyuma çıkamadığı Bakü Grand Prix'si sorulduğunda Verstappen, "Bakü'de iyi bir pist var ama açıkçası favorim değil. Orada podyuma çıkmayı başaramadım fakat bunu değiştirmenin vakti geldi. Bakalım ne kadar rekabetçi olacağız ama Mercedes'in yeniden iyi bir seviyeye dönmesini bekliyorum." dedi.