Button: ''Bottas ve Hamilton birlikte iyi çalışıyor''

2009 Formula 1 Dünya Şampiyonu Jenson Button, PlanetF1'e verdiği özel röportajda eski takım arkadaşı Sir Lewis Hamilton ve Mercedes hakkında bazı soruları yanıtladı.

Yedi kez dünya şampiyonu Hamilton, sosyal medya üzerinde çok büyük bir takipçi kitlesine sahip ve bu sosyal mecraları, savunduğu doğruları takipçileriyle paylaşmak konusunda aktif şekilde kullanıp, sesini duyurabiliyor.

Hamilton, aynı zamanda 2021 Laureus Yılın Örnek Savunucu Sporcusu Ödülü'nü kazandı.

Button, eski takım arkadaşı Hamilton'un sesini kullanmaya başlamasıyla ilgili yorumlar yaptı ve İngiliz pilotun, Formula 1'de geçirdiği zaman boyunca çok yol kat ettiğini belirtti.

Hamilton'ın, eskiden birçok özgüvensizliği olduğunu söyleyen Button, onun kat ettiği yoldan etkilendiğini ekledi.

''Gerçekten çok uzun bir yol kat etti. Geçmişte, yarışmayla ilgili birçok özgüvensizliği vardı. Takım arkadaşı olduğumuz dönemde, onu sosyal medya üzerinden takip etmeyi bıraktığımı düşündüğü zamanı hatırlıyorum. 'Bundan daha iyi bir arkadaşlık ilişkisine sahip olduğumuzu düşünmüştüm. Jenson beni [sosyal medya üzerinden] takip etmeyi bıraktı' diye bir paylaşımda bulunmuştu. Sonrasında da, 'Pardon, Jenson beni hiçbir zaman takip etmemiş' diye başka bir paylaşımda bulunmuştu.''

''Ancak gerçekten Lewis'in kat ettiği yoldan çok etkileniyorum. Çok büyük bir takipçi kitlesi var, o yedi kez Dünya Şampiyonu oldu ve muhtemelen, bu sezon Formula 1'de olan herhangi bir sürücüden daha fazla şey başaracak. [Bu takipçi kitlesini] iyiye kullanıyor ve bunu görmeyi ben de çok isterim. Başkalarının onu bu yöne doğru itip itmediğini bilmiyorum ancak onun yaptıklarını gerçekten seviyorum ve bu yılki Lewis, daha önceki hallerine kıyasla çok farklı görünüyor.''

''Bence hâlâ özgüvensizlikleri var ancak çok daha rahat görünüyor ve bunu görmek harika. Sesini gerçekten iyiye kullanıyor.''

2021 Formula 1 sezonu, ilk yarışlarda oldukça rekabetçi geçiyor ve Max Verstappen ile Hamilton arasında tekerlek tekerleğe geçen, kıyasıya bir mücadele izliyoruz.

Sezonun beşinci yarışı olan Monako Grand Prix'sine giderken şampiyonayı 14 puanla önde götüren Hamilton'ın, Monte Carlo caddelerindeki yarışı 7.sırada tamamlamasının ardından, Hollandalı pilot şampiyonada 4 puan öne geçti.

Button'a bu sezonki şampiyonanın çok rekabetçi ilerlediğini ve Hamilton-Mercedes ikilisini yenebilecek tek ikilinin Red Bull-Verstappen ikilisi olduğunu, ancak Red Bull'un bu sezon gerçekten mükemmel bir sezon geçirmesi gerektiğini söyledi.

''Çok rekabetçi. Max'a ve Red Bull'a biraz üzülüyorum çünkü bazı fırsatları vardı ve bu durumlarda, büyük puanları kazanamadılar. Max, tekerleğini sadece 1 santimetre dışarı taşırdığı için sıralama turunu veya Bahreyn'deki gibi bir pozisyon kaybetti.''

''Ancak bunlar kurallar ve beyaz çizgilerin içinde kalmalısınız. Onlar biraz fazla zorladılar. Fakat umarım bu yakın olacakları bir sezon olur. Lewis son birkaç şampiyonayı kazanmış olsa da, Max onun en büyük rakibi oldu ve ona gerçekten yakın. [Red Bull ve Max'ın] Lewis'e meydan okuyabileceğini düşünüyorum ancak Red Bull'un bu yıl gerçekten mükemmel bir sezon geçirmesi gerek.''

''Lewis ve Mercedes, uzun zamandır şampiyonluklar için savaşıyordu ve gerçekten yanlış bir adım atmıyorlar. Bu yüzden onları yenebilmek zor ancak bunu yapabilecek birileri varsa, o da Red Bull ve Max'dır.''

Mercedes'in diğer sürücüsü Valtteri Bottas hakkında da düşüncelerini dile getiren Button, ''Lewis şu anda iyi bir pozisyonda, kendinden emin ve her zaman söylediğim gibi, her sürücünün şu anda bir zayıflığı var ancak Lewis herhangi bir zayıflık göstermiyor. Bu yüzden onu bu şekilde yenmek çok zor.''

''Ancak Valtteri yeterince hızlı olamadı, şu anda yeterince hızlı değil. Sıralamada zaman zaman iyi işler çıkardı ancak yarışta, genel olarak Lewis'in temposuna yetişemiyor.'' ifadelerini kullandı.

Bottas ve Hamilton'ın birlikte iyi çalıştığını ekleyen Button, Bottas'ın önümüzdeki sezon koltuğunu kaybedeceğini düşünüp düşünmediği sorusuna şu yanıtı verdi: ''O, Red Bull'daki Checo'dan daha iyi bir iş çıkarıyor, Mercedes'in ihtiyacı olan tek şey bu.''

''Lewis, Valtteri'yi destekliyor çünkü bu onun tüm övgüleri aldığı anlamına geliyor. Valtteri, onu bazen sıralama turlarında zorluyor ancak yarışta, Lewis'in kazanması kolay. Lewis, Valtteri'yi destekliyor ve Valtteri de onu gerçekten zorlamıyor, bu şekilde birlikte çalışıyorlar. Bu, taraftarlar dışında herkes için iyi bir durum.''