Hill, Max ve Hamilton'ı, aralarındaki düşmanlığı geride bırakmaya çağırdı

Mercedes ve Red Bull sürücüleri, bu yıl ilk kez birbirleriyle şampiyonluk mücadelesine girdi ve aralarında hem pistte hem de pist dışında çoğu zaman gerginlikler yaşandı.

Aracın içinde, pozisyon için mücadele ederken birkaç kez temas yaşayan ikili, aracın dışında da basına konuşurken birbirlerini oldukça eleştirdiler.

Şimdi, gelecek yıl tekrar kafa kafaya mücadele etmeye hazırlanıyorlar ve Hill, ikilinin sezona karşı kin beslememeleri ve bunun yerine Ayrton Senna ve Alain Prost arasında olduğu gibi bir kan davası yaratmak yerine, çatışmalarını geride bırakmaları çağrısında bulundu.

Hill, "Kariyerimin başlarında Michael Schumacher'in, beni değerli bir rakip olarak görmediğini hissettim."

"Sonra bir keresinde onu ıslak zeminde yendim ve sanırım bundan biraz etkilendi. Bu yüzden, en azından o sırada, değerli olduğum hissine kapıldım ve o da o yarıştan sonra gelip beni tebrik etti."

"Bu şekilde olması harika. Gelecek yıl bir başka mücadeleye girin ve bunu geride bırakın, kötüleşmesine izin vermeyin. Diğer sürücülerde bazen gördüğümüz gibi bir kin olsaydı, korkunç olurdu."

"Senna ve Prost'un aralarındaki gerginliğin çok çirkinleşip, bir süre boyunca da devam etmesi gibi." dedi.

The wrecked cars of Ayrton Senna, McLaren MP4/5B Honda and Alain Prost, Ferrari 641 behind after their collision at the start.

Fotoğraf: Motorsport Images