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Montoya: "Verstappen'in 'fazla agresif' sürüşü yanına kâr kaldı"

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Eski F1 pilotu Juan Pablo Montoya, Max Verstappen'in agresif sürüşünü uysallaştırma İHTİMALİNİN, sezonun başlarında kaçırıldığını düşünüyor.

Montoya: "Verstappen'in 'fazla agresif' sürüşü yanına kâr kaldı"

Verstappen ve şampiyonadaki rakibi Lewis Hamilton, 2021 dünya şampiyonluğu için mücadele ederken, birkaç kez pist içi tartışmalara karıştı ve bu tür durumlarda Hollandalı, agresif taraf olarak görüldü.

Verstappen'in, Brezilya ve Suudi Arabistan'daki en tartışmalı yarışlarda, pist sınırları ana tartışma konusu haline geldi.

Verstappen, Brezilya'da liderliği korumak için Hamilton'ı pist dışına çıkmaya zorladıktan sonra ceza almadı ancak Suudi Arabistan'da, birkaç kez Hamilton'a pozisyonu geri vermesi emredildi ve beş saniye zaman cezası aldı.

Montoya, 'yarışmalarına izin verelim' yaklaşımında çok ileri gidildiğini söyledi. Bunun, hakemleri, Hollandalı'nın sürüş tarzına nasıl tepki verecekleri konusunda elleri bağlı halde bıraktığını ve neyin kabul edilebilir olduğu konusunda Verstappen'in kafasını karıştırdığını düşünüyor.

Montoya, Motorsport.tv'ye, "Bence Max yıl sonunda süper agresifti ve biraz aşırıya kaçtı. Bu da yanına kâr kaldı."

“Bu yanınıza kâr kaldıktan sonra bir şey için ceza aldığınızda, 'Daha önce yaptığım şey iyiyse neden şimdi bunun için cezalandırılıyorum?' diye sorgulamaya başlıyorsunuz."

"Bence hakemler, yılın başlarında ona karşı daha agresif davranmayarak, kendilerini bu konuma getirdiler." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Abu Dhabi'deki son yarışta ise Hamilton kaçış alanlarından yararlanan sürücü oldu, Verstappen içeriden geçmeye çalışırken, Mercedes pilotu pisti terk etti ve yine lider olarak piste tekrar katıldı.

Hakemler, Hamilton'un kazandığı zamanı geri verdiğini belirterek, bir inceleme başlatmadı.

Ancak Montoya, Verstappen'in, Hamilton'a bu hamleyle gidecek hiçbir yeri bırakmadığını ve bunun "yarı yarıya bir karar" olduğunu söyledi.

Montoya, "Bence Max ona biraz yer vermeye çalışsaydı, Lewis'e virajı kaçırması için bir sebep vermemiş olurdu."

"Lewis'i dışarı çıkmaya zorladı, gerçekten çok geç frenledi. Lewis bundan kaçınmaya çalıştı."

"Gidecek başka bir yeri yoktu ama bence bu yarı yarıya bir karardı." dedi.

Hamilton ve Verstappen, Abu Dhabi'ye eşit puanlarla gittiler ve Hamilton, sekizinci dünya şampiyonluğunu alacak gibi görünüyordu.

Son bölümde piste giren güvenlik aracı tüm bunları değiştirdi ve Verstappen son turda Hamilton'ı geçti.

Montoya, Hamilton ve Mercedes'in kararlar alırken, sadece güvenlik aracı sırasında değil aynı zamanda Sanal Güvenlik Aracının olduğu sırada da çok tutucu olduklarını söyledi.

Montoya, "Bence Lewis orada çok tutucuydu."

"Yarışı bitirmesi gerektiğini biliyordu ve eğer kaza yaparlarsa Max şampiyonluğu alacaktı."

"Yarışın sonunda Mercedes, Red Bull'a çarpmaktan çok korkuyordu. Orada bazı strateji hataları yaptılar."

"Dışarıdan yargılamak çok kolay ama Sanal Güvenlik Aracı'nın ilk turunda Max 'pite alınırken', bir sonraki turda onlar da pite gelebilirlerdi."

"Bunu yapsalardı, sonunda daha iyi lastiklere sahip olurlardı." dedi.

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