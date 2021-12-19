Ferrari, 2022 regülasyonlarının gri alanlarına odaklanmaya başladı

2021 sezonunun sona ermesiyle birlikte, tüm gözler büyük kural değişikliklerinin yaşanacağı 2022 sezonuna çevrilmiş durumda ve 2022 sezon öncesi testleri gitgide yaklaşırken, takımların 2022 projeleri hakkında daha çok bilgi ortaya çıkmaya başlıyor.

Elbette, 2022 sezonu öncesinde beklentilerin en yüksek olduğu takımlardan biri de Ferrari ve İtalyan ekibin 2022 projesiyle alakalı birçok iddia ortaya atılıyor.

2021 sezonunda gösterdiği etkileyici geri dönüşle birlikte sezonu 3. sırada tamamlayan Scuderia, 2 senedir 2022 sezonuna hazırlanmakta.

İtalyan ekip, 2021 sezonunu şampiyonluk mücadelesi vermeyi beklediği 2022 sezonu öncesinde yaptığı bir antrenman gibi görmüştü.

Takımın teknik direktörü Laurent Mekies, "Söyleyebileceğim tek şey, bu yılki mücadeleye şampiyonluk için savaşıyormuşuz gibi yaklaştığımız."

"Her fırsatın ve her puanın ne kadar değerli olduğunu, ister yeni pistler isterse de zorlu hava şartları olsun, bilinmeyenle karşı karşıya kaldığımız hafta sonlarında, o şartlara mümkün olan en iyi şekilde uyum sağlamamız ve durumu geliştirmemiz gerektiğini biliyoruz."

"Bu yüzden şampiyonluk için savaşacak kadar hızlı olmadığımızı bilsek de bunu bir şampiyonluk mücadelesi gibi ele aldık." demişti.

Ferrari, proje 674 üzerinde neredeyse 2 senedir çalışmakta ve bu projede artık detaylar üzerine yoğunlaşıyor. Geçtiğimiz hafta şasinin çarpışma testlerine başladığını belirten haberler ortaya çıkmıştı.

Şimdi ise İtalyan ekibin 674 numaralı projesi hakkında yeni bilgiler bulunuyor.

Ferrari'nin ana odağı aracın arka tarafı olacak

2022 araçlarının aerodinamik konseptleri, 2021 araçlarına kıyasla fazlasıyla farklı olacak. 2022 araçlarının arka tarafları, daha dengesiz olacaklar ve bu da aracın ön tarafını sınırlayacak. Yani gelecek sezonun araçlarında önden kayma sorunu bir trend hâline gelebilir.

Bu da pilotların sürüş stillerini adapte etmelerine neden olabilir.

Bahsedildiği gibi arka taraf dengesiz olduğundan, ön taraf da belli bir derecede sınırlanmış olacak. Ön taraftaki tüm potansiyeli kullanabilmek adına, arka tarafı da güçlendirmek gerekmekte.

Ferrari, bunun farkına varmış durumda ve İtalyan ekip aracının arka tarafı üzerine yoğunlaşmış. İtalyan Formu1a.uno'ya göre, Maranello'daki mühendisler, maksimum arka taraf dengesine ve çekişe sahip olmanın önemli olduğunu düşünüyor. Arka tarafın daha dengeli olmasıyla, ön taraf da daha verimli bir şekilde kullanılabilecek.

Söylentilere göre, Ferrari, difüzörü yukarı konumlandırmış ve bu alandaki kanatçıkları daha keskin yapmış. Bunun arka tarafı fazlasıyla dengeli yapması bekleniyor. Ayrıca, aracın bu mikro alanında gri alanlar bulunduğu düşünülüyor ve Ferrari de bu gri alanlara odaklanıyor.

Ferrari'nin 2022 projesinin cesur olduğunu daha önceki haberlerde de belirtmiştik ve İtalyan ekip, cesur bir arka taraf tasarımıyla beraber, bu alanda fark yaratmak istiyor gibi duruyor.

Difüzör bölgesindeki gri alanlar üzerinde yoğunlaşan Ferrari, Maranello'da "inovatif bir difüzör" denemekteymiş. Son senelerde Ferrari'nin başını ağrıtan korelasyon sorunları yeni simülatörle birlikte çözüldü ve mühendislerin çözümleri verimli bir şekilde araca aktarılabiliyor.

Ferrari, 2021 Abu Dhabi GP'nin ilk antrenman seansında aracının arkasına sensörler yerleştirmişti. Bunun 2022 aracının arka tarafındaki çalışmalar adına veri toplamak için yapıldığı düşünülmekte.

Ferrari, Abu Dhabi GP'nin ilk antrenman seansında arka tarafa sensörler yerleştirmişti

Hibrit güncellemesinin ardından içten yanmalı motora odaklanıldı

Ferrari, gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi vermek istiyorsa komple bir pakete sahip olmak zorunda. Her ne kadar şasi ve aerodinamik tasarım alanlarında her şey olumlu dursa da güçlü bir güç ünitesi olmaması durumunda İtalyan ekibin birkaç sene boyunca başı ağrıyabilir.

Güç üniteleri 2022 sezonundan itibaren 2026 sezonuna kadar dondurulacak. Yani Ferrari'nin güçlü bir güç ünitesi tasarlaması gerekiyor. Geride kalan 2 senede gördüğümüz güç farkı, gelecek seneler için kabul edilebilir olamaz.

Elbette, İtalyan ekip de bunun farkında ve motor alanında gelişmeler var.

Ferrari, motor alanındaki gelişme için ilk olarak elektrik motoruna odaklanmıştı.

Scuderia, 2022 motorunda kullanılacak olan yeni ERS sistemini bu sezon test etmek istedi ve bu yeni sistem, Rusya Grand Prix'siyle birlikte kullanılmaya başlandı. Bu sistem, hem performans hem de dayanıklılık açısından büyük bir başarıydı.

Pilotlar, artık düzlüklerin sonunda da güç kullanabiliyordu ve takım, bu güncellemeyle birlikte bir adım daha atıp McLaren'ı rahat bir şekilde geçmeyi başarmıştı.

ERS tarafındaki eksikliğin kapatılmasının ardından, takım artık içten yanmalı motora odaklanmış durumda.

İçten yanmalı motor, egzoz, turbo besleyici ve MGU-H; 1 Mart 2022'de dondurulacak. Batarya ve MGU-K ise 1 Eylül 2022'den itibaren dondurulacak.

Elektrik motoru daha geç dondurulacağından, İtalyan ekip, içten yanmalı motorun performansına ve dayanıklılığına odaklanıyor.

1 Mart'ta içten yanmalı motorların dondurulmasının ardından, elektrik motoruna geri dönülecek ve 1 Eylül'e kadar bu alanda çalışmalar yapılacak.

Formu1a.uno'ya konuşan bir kaynak, "İçten yanmalı motordaki güç seviyemiz, rakiplerimizden beklediğimiz seviyeye uygun. Artık dayanıklılığa odaklandık. Dayanıklılık alanından memnun olduğumuzda, sezonun ilerleyen bölümünde hibrit motora odaklanmaya döneceğiz." ifadelerini kullanmış.

Ferrari engine Fotoğraf: Giorgio Piola