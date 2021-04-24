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Formula 1 / Son dakika

Hulkenberg: "Red Bull'u seyretmek istemiyorum çünkü yaparsam ağlarım!"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Nico Hulkenberg, 2021 Red Bull koltuğuna çok yaklaştığını, fakat Sergio Perez iyi performans gösterince bu fırsatı kaybettiğini belirtti. Alman pilot, mevcut durumunu da esprili bir dille açıkladı.

Hulkenberg: "Red Bull'u seyretmek istemiyorum çünkü yaparsam ağlarım!"

Red Bull, Alex Albon'un geçen yılki olumsuz performansının ardından yeni bir sürücü arayışına girmiş ve temelde Nico Hulkenberg - Sergio Perez arasından seçim yapmıştı.

Perez, geçen yılın ikinci yarısında kusursuz bir performans ortaya koydu ve gösterdiği bu performans, kendisine Red Bull koltuğunu getirdi.

Diğer tarafta Hulkenberg, Max Verstappen'in desteğine rağmen koltuğu kapamadı ve şimdi Aston Martin'in yedek pilotluğunu yapıyor.

Aynı zamanda yorumculuk yapan Hulkenberg, Ziggo Sport Formule 1-café programında, "Red Bull'u seyretmesem iyi olur, çünkü bunu yaparsam o zaman ağlarım!" diye espri yaptı ve ardından şöyle konuştu: "Bunu düşünmüyorum. Geçen yılın ikinci yarısında takımla görüşmeler yaptım. Fakat Checo son iki yarışta gerçekten iyi bir sürüş çıkarmaya başladığında her şey bitti. Bahreyn'de kazandı ve bundan sonra gerçekten her şey sona erdi."

Bazıları, Sebastian Vettel'in mevcut durumunun Hulkenberg'e Aston Martin' kapılarını açabileceğini iddia ediyor.

Aston Martin'in yedek pilotu Hulkenberg, bu duruma ise şöyle yanıt veriyor: "Hayır, böyle bir şey olacağını hiç sanmıyorum. Sezonu orada bitireceğini düşünüyorum. Fakat yapılması gereken şeyler var. Takıma alışması zaman alıyor ve henüz tam olarak doğru hissetmiyor. Bunu zaten zaman tablosunda görebilirsiniz. Fakat yine de bu, benim kararım değil."

Hulkenberg, eğer F1'de fırsat bulamazsa, o zaman başka yarışlara odaklanması gerekeceğini söyledi.

"Eğer Formula 1, benim için mümkün değilse, o zaman elbette ne yapmak istediğimi görmem lazım."

"Yarış benim içimde ve bunu özlüyorum, bu yüzden başka şeylere bakmam gerekiyor. Sonraki yıllarda yeniden yarış koltuğunda olmak istiyorum."

Mercedes'teki yedek pilotluk rolü sorulduğunda Alman pilot, "Mercedes'teki rolüm aslında çok küçük. Yani sadece birkaç yarışlığına bir şey. Stoffel ve Nyck, birkaç kez Formula E ve WEC'e gidiyorlar. Yani bu birkaç yarışta bir şey olursa ben orada olacağım." cevabını verdi.

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20, Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20, Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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