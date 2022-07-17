Herbert: "Nihayet gerçek Mick karşımızda"

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Sezona kötü bir başlangıç yapan ve ilk dokuz yarıştan puansız ayrılan Schumacher, Silverstone'da sekizinci olarak şeytanın bacağını kırmış, sadece bir hafta sonra Spielberg'de ise altıncı olarak en iyi sonucunu hızlıca egale etmişti.

İlk yarışlarda çoğunlukla Suudi Arabistan ve Monako'daki ağır kazalarıyla gündeme gelen Alman pilot, bir sene aradan dönen takım arkadaşı Kevin Magnussen'in iyi sonuçlar getirmesinin ardından eleştirilerin hedefi olmuş, hatta takım patronu Gunther Steiner tarafından dahi eleştirilmişti.

Ancak Mick'in babası Michael Schumacher'ın eski takım arkadaşlarından Johnny Herbert, Alman yarışçının ihtiyaç duyduğu atılımı gerçekleştirdiğine inanıyor.

Sky F1'e konuşan Herbert, "Kesinlikle belli bir eşiği aştı. Suudi Arabistan'daki zorlu kazadan öğrenmesi gereken şeyler vardı, bunları kafasının arkasındaki belli bir kutuya koymalıydı."

"Son dönemde önemli adımlar attı ve iyi bir sonuç aldı. Ona karşı oldukça dürüst olan ve 'zamanımız tükendi, buna mecbursun' diyen Gunther'in baskısına karşın iyi bir sonuç elde etmeliydi, bunu yapmayı başardı."

Schumacher, Avusturya'daki sprint yarışının ardından bir hayli kızgındı, nitekim Lewis Hamilton'a savunma yapıyordu ve takım arkadaşının DRS'sine ihtiyacı vardı. Ancak Magnussen farkı açtı ve Mercedes pilotunun Schumacher'i geçmesine sebep oldu.

Nihayet "gerçek Mick'i" gördüklerini söyleyen Herbert, "Michael'ın ortaya çıktığını görüyoruz. Bu öfke, yarış pilotu olmanın oldukça önemli bir parçası."

“İşler tam olarak istediğiniz gibi gitmediğinde, bir noktaya değinmek zorundasınız. Bunu görmek harika çünkü şimdi gerçek Mick karşımızda." dedi.

Mick Schumacher, Haas VF-22 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images