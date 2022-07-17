Clear: "Leclerc sorun yaşayınca çok endişelendik"

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Avusturya Grand Prix'sinde Charles Leclerc zafere doğru giderken gaz pedalında problem yaşamış ve son bölümde Max Verstappen ile ara iyice kapanmıştı.

Bundan kısa bir süre önce de Carlos Sainz yolda kaldığı için, Ferrari'de endişeli yüzler olduğu görülebiliyordu.

Yine de Leclerc, damalı bayrağı ilk sırada gördü ve sekiz yarış aradan sonra galibiyete uzanmayı başardı.

Jock Clear, o anlarla alakalı şöyle dedi: "Son dört yarışta yaşananların ardından bu sefer ne olacağını gerçekten merak ediyorduk fakat Charles bitiş çizgisine ilk sırada ulaşmayı başardı."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Her şey gaz pedalında yaşadığı küçük sorunlarla başladı fakat durumun istediğimiz şekilde gelişebileceği konusunda umutluyduk. Elbette önümüzde iki ihtimal vardı: Ya yarışı tamamlayabilecekti ya da bir şeyler tamamen bozulacaktı. Neyse ki bu kez her şey istediğimiz gibi gitti fakat çok gergindik."

"Olumlu nokta aracın tempo olarak hâlâ iyi seviyede olmasıydı."

"Charles son turlarda mümkün olduğunca dikkatli gitmeye çalıştı. Bu, ayağınızı gaz pedalından tamamen çekmeden kasıtlı olarak dönmeye çalıştığınız bir durumla karşılaştırılabilir."

"Charles istediği şekilde fren yapamıyordu çünkü daha erken fren yapmak zorundaydı. Elbette bizimle aynı lastiklere sahip olan Max Verstappen arkadayken, tempoyu çok fazla düşüremiyorsunuz. Yine de Charles harika bir iş çıkardı."

"Tabii ki Charles o anda sorun nedeniyle endişeliydi. Kafasından neler geçtiğini hayal edebiliyorum."

Clear, pazar günü fark yaratan şeyin lastik aşınması olduğunu ekledi.

"Cumartesi günkü sprint yarışının ardından aracımızın göründüğünden daha hızlı olduğunu ancak bunu istediğimiz şekilde ortaya koyamadığımızı fark ettik."

"Ayrıca kimsenin lastik aşınmasıyla alakalı problemi yoktu. Bunun sebeplerinden birisi, cumartesi günkü yarışta araçların deposuna daha az yakıt olmasıydı. Bu, lastiklere binen yükü azaltıyor."

"Ancak yarışta araçlar dolu depo ile başlıyor ve F1-75, lastikleri iyi şekilde korumamızı sağladığı için, avantajımız belirgindi. Sprint ile pazar günkü yarış arasındaki farkı yaratan bu oldu."