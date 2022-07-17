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Formula 1 Haberler

Perez: "Verstappen ile aramızda kıskançlık yok"

Sergio Perez, takım arkadaşı Max Verstappen ile ilişkisini övdü ve aralarında kıskançlık olmadığını belirtti.

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Perez: "Verstappen ile aramızda kıskançlık yok"
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Meksikalı, şimdiki adıyla Aston Martin olarak bilinen Racing Point takımı tarafından dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel için bırakılınca, 2021 sezonunun başında Red Bull'a katıldı.

Bu süreçte, Red Bull'un başarısının çoğunu Verstappen elde etti ancak Perez de birçok podyumun yanı sıra iki galibiyet elde etti.

Perez, her ne kadar Verstappen daha iyi sonuçlar elde etmiş olsa da aralarında bir gerginlik olmadığı konusunda ısrarcı.

Red Bull pilotu ayrıca Verstappen ile arasındaki ilişkinin önceki takım arkadaşlarıyla deneyimlediği gibi olmadığını belirtti.

Perez, Geçmişte bazen takım arkadaşlarım tarafından kıskanıldım."

"Elbette kazanmak istiyorsunuz ama yanınızdaki adam kazandığında, onu takdir etmeniz gerekiyor. Sizden daha iyi bir iş yaptı, kazandı ve bunu kabul etmeniz, yaptıklarından gurur duymanız gerekiyor."

"Bence çoğu insan bunu yapamıyor ama ben veya Max kazandığında, her zaman birbirimizden gurur duyuyoruz ve bu iyi bir şey." dedi.

Verstappen de F1'de birçok takım arkadaşına sahip oldu ve 2016-2018 yılları arasında Daniel Ricciardo ile iyi bir ilişkisi vardı.

Fakat Hollandalı, mevcut takım arkadaşlığının şimdiye kadarkilerin en iyisi olduğunu ve bunun kendi olgunluğundan da kaynaklandığını söyledi.

Verstappen, "Formula 1'e çok genç başladım ve Daniel ile çok iyi bir ilişkim olduğunu düşünüyorum."

"Fakat o sırada sadece 18-19 yaşındaydım ve şu an olduğum kişi tamamen farklı."

"Bu yüzden şimdi Checo ile olan ilişkimin en iyisi olduğunu söyleyebilirim çünkü çok olgunlaştım. Bunun, birbirinize nasıl yaklaştığınıza çok katkısı oluyor." dedi.

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